Echipa braziliană Palmeiras a câştigat pentru a patra oară în istoria sa Copa Libertadores, echivalentul sud-american al Ligii Campionilor, învingând în finală, cu scorul de 1-0, formaţia argentiniană Estudiantes de La Plata, sâmbătă seara, pe stadionul Centenario din Montevideo (Uruguay).
Palmeiras - Estudiantes 1-0
Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 52 de internaţionalul paraguayan Ramon Rosa, care a finalizat o frumoasă acţiune ofensivă a grupării din Sao Paulo, care cucerise anterior trofeul în Copa Libertadores în 1999, 2020 şi 2021.
Această victorie confirmă dominaţia braziliană în cea mai importantă competiţie continentală, cu opt titluri consecutive câştigate de patru cluburi diferite.
Succesul lui Palmeiras este al 26-lea obţinut în Copa Libertadores de un club din Brazilia, ţară care a depăşit-o astfel în statistici pe marea rivală Argentina (26 de victorii), în 67 de ediţii ale competiţiei.
Echipele din finala de la Montevideo
În finala de pe Estadio Centenario din Montevideo au evoluat echipele:
Palmeiras: Carlos Miguel - Murilo, Gustavo Gomez, Alexander Barboza - Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez (Arthur Santana, 46) - Ramón Sosa (Mauricio, 76), Jose Manuel Lopez (Vitor Roque, 76), Jhon Arias (Andreas Pereira, 86).
Antrenor: Abel Ferreira.
Estudiantes La Plata: Fernando Muslera - Santiago Nunez, Leandro González Pírez (Tomas Palacios, 66), Marcos Rojo - Eros Mancuso (Eric Meza, 55), Ezequiel Piovi, Alexis Castro (Fabricio Perez, 86), Gaston Benedetti (Edwin Cetre, 55) - Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos (Joaquín Correa, 86) y Guido Carrillo.
Antrenor: Alexander Medina.
Arbitru: Jesus Valenzuela (Venezuela).
Info: Agerpres