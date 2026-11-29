Echipa braziliană Palmeiras a câştigat pentru a patra oară în istoria sa Copa Libertadores, echivalentul sud-american al Ligii Campionilor, învingând în finală, cu scorul de 1-0, formaţia argentiniană Estudiantes de La Plata, sâmbătă seara, pe stadionul Centenario din Montevideo (Uruguay).

Palmeiras - Estudiantes 1-0

Unicul gol al întâlnirii a fost marcat în minutul 52 de internaţionalul paraguayan Ramon Rosa, care a finalizat o frumoasă acţiune ofensivă a grupării din Sao Paulo, care cucerise anterior trofeul în Copa Libertadores în 1999, 2020 şi 2021.