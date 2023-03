Oltenii nu au reușit să se impună în fața propriilor suporteri, pe stadionul „Ion Oblemenco”, și au pierdut primul loc în clasamentul play-out-ului Superligii, după două etape disputate în partea a doua a campionatului.

„Vă temeți pentru postul de antrenor?” Răspunsul lui Nicolo Napoli, după înfrângerea cu Petrolul

Nicolo Napoli a vorbit în urma înfrângerii și a evidențiat faptul că nu a fost ziua lui Bauza. De asemenea, tehnicianul italian a fost întrebat despre clătinarea postului de antrenor și a evidențiat că rămâne la latitudinea patronului Adrian Mititelu dacă pleacă sau rămâne.

„Am avut și noi ocazii de gol, dar nu am marcat. Echipa a fost așa și așa. Ne-am băgat pe două linii. A fost dificil de jucat. Am dat șuturi de la distanță, dar nu am putut egala. Am avut probleme. Blănuță a avut ocazie, Bauza, Bahassa, echipa a șutat. Posibil că nu a fost ziua lui Bauza. Se poate întâmpla. Nu e robot să joace mereu bine.

(n.r. vă temeți pentru post?) Noi suntem aici. Suntem antrenori. Patronul decide. A intrat în vestiar, a vorbit. E normal, e patron. Poate vorbi. Toți suntem supărați. Și eu sunt supărat, pentru că nu a fost rezultat bun pentru noi”, a spus Nicolo Napoli după meci.

FCU Craiova - Petrolul Ploiești

„Lupii galbeni” au început în forță meciul de pe „Ion Oblemenco”, dar golul a venit abia în repriza secundă, când Petrolul a plecat pe un contraatac, iar Țicu a reușit să deschidă, în cele din urmă, scorul.

Tabela a rămas nemodificată până la finalul meciului, iar ploieștenii au obținut trei puncte esențiale în câștigarea play-out-ului. Petrolul se află, după această victorie, pe prima poziție în clasamentul părții a doua a Superligii.