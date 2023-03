„Lupii galbeni” au făcut deplasarea la Craiova și au disputat un meci important în ceea ce privește lupta pentru câștigarea play-out-ului. Petrolul Ploiești a obținut, în consecință, trei puncte esențiale după victoria de pe „Ion Oblemenco”.

Reacția lui Gicu Grozav în urma victoriei Petrolului: „Mergem acasă fericiți!” Ce a spus despre câștigarea play-out-ului

Gicu Grozav a vorbit după meci și a evidențiat faptul că, odată ce s-au liniștit lucrurile din punct de vedere financiar, fotbaliștii se pot concentra mai mult pe meciurile disputate la Petrolul Ploiești.

„A fost o săptămână grea. Acest virus ne-a afectat pe mulți dintre noi, dar ne-am concentrat bine, am muncit cât am putut și am venit în această seară după un drum lung și am luat cele trei puncte. Mergem acasă bucuroși. Într-adevăr, știam ce ne așteaptă la Craiova. E o echipă bună căreia îi place să țină de posesie. Am continuat să ne apărăm bine și am luat cele trei puncte.

Suntem pe primul loc, dar mai sunt meciuri de disputat. Ne așteaptă meciuri grele, rămânem cu picioarele pe pământ. După terminarea play-out-ului vedem unde ne vom clasa și vedem ce avem de făcut în continuare. Cum am spus, știam că va fi un meci greu, mai ales că joacă acasă Craiova. Ne-am pregătit bine. Drept dovadă, se și vede. Am luat punctele și mergem la Ploiești fericiți.

Când lucrurile sunt bine din punct de vedere financiar și sportiv lucrurile încep să se vadă. Ne bucură, rămânem concentrați. Ne pregătim bine și la următorul meci să fim sută la sută. Și pentru mine ar însemna ceva frumos. Am mai jucat cu Petrolul în cupele europene. Pentru asta ne luptăm, dar, cum am spus la început. Rămânem cu picioarele pe pământ și la final vom vedea ce se va întâmpla”, a spus Gicu Grozav după meci.

FCU Craiova - Petrolul Ploiești

„Lupii galbeni” au început în forță meciul de pe „Ion Oblemenco”, dar golul a venit abia în repriza secundă, când Petrolul a plecat pe un contraatac, iar Țicu a reușit să deschidă, în cele din urmă, scorul.

Tabela a rămas nemodificată până la finalul meciului, iar ploieștenii au obținut trei puncte esențiale în câștigarea play-out-ului. Petrolul se află, după această victorie, pe prima poziție în clasamentul părții a doua a Superligii.