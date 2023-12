Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #21 din Superliga României, pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. La capătul celor 90 de minute, FCU Craiova a beneficiat de toate cele trei puncte.

Florin Pârvu vine cu o concluzie după eșecul de la Craiova: ”Merită să fie la națională”

Florin Pârvu a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a subliniat că Ionuț Gurău, portarul celor de la FCU Craiova, ar trebui convocat la echipa națională, având în vedere în câte faze i-a scăpat pe olteni de gol.

”Merită să fie portarul echipei naționale Gurău. În seara asta, a fost senzațional. Așa facem noi, portarii adversarilor mari! Ocazii foarte mari. Am controlat jocul. Știam că putem să-i prindem. E frustrant. Suntem dezamăgiți. Nu am ce să le reproșez jucătorilor mei. Ca joc am interpretat bine. Nu știu ce să fie. Nu reușim să înscriem din situații nu clare, foarte clare!

Ca interpretare a planului de joc i-am surprins. A lipsit golul. După meciul cu Rapid am spus același lucru. Am făcut portarii adversarilor mari. Suntem dezamăgiți că terminăm cu o înfrângere. Dar urmează o scurtă vacanță. Ne reunim și plecăm în cantonament. Acolo trebuie să muncim și mai mult”, a spus Florin Pârvu după meci.

FCU Craiova - Petrolul Ploiești 2-0

A fost show în Bănie la FCU Craiova - Petrolul Ploiești. Ratări, ocazii, gafe, dar și goluri s-au înregistrat în partida de pe ”Ion Oblemenco” din etapa #21 din primul eșalon al României.

În minutul 78, Vlad Achim a deschis scorul din pasa lui Matheus Mascarenhas, iar Vladislav Blănuță a închis tabela de marcaj în minutul 90, marcând golul cu numărul doi pentru olteni.