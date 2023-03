Cele două echipe s-au duelat în etapa cu numărul doi din play-out-ul Superligii. În urma acestei victorii, „lupii galbeni” i-au devansat pe olteni în clasament și au ajuns pe prima poziție, cu 24 de puncte.

Florin Pârvu exultă după victoria Petrolului: „Aș vrea să-i remarc pe toți!” Ce a spus despre Juan Bauza

Florin Pârvu și-a felicitat jucătorii și a evidențiat motivul pentru care Juan Bauza nu a oferit randament în meci. Tehnicianul a precizat faptul că jucătorii s-au apărat exemplar și l-au blocat pe argentinian cu succes.

„Au fost pe antibiotic. Meritul e al lor. Îi felicit pentru efort și că au crezut în victorie până la final. Țicu, vreau să vă spun, că e în creștere foarte mare. El de la meci la meci crește. Mă bucur pentru el și mă bucur că a reușit să marcheze. E importantă victoria și că astăzi am reușit să facem un meci bun și să plecăm și cu cele trei puncte la Ploiești.

Știam ce ne așteaptă aici la Craiova. Am făcut o analiză foarte bună a lor. Jucători buni, jucători cărora dacă le dai spațiu, cu siguranță joacă. Noi am interpretat foarte bine faza defensivă. Au respectat tot ce le-am cerut și mă bucură foarte mult rezultatul. Aș vrea să remarc pe toți băieții, tot grupul de jucători. La Ploiești s-a creat un grup foarte bun.

Am vorbit și la final cu Bauza. E un jucător foarte bun, mie îmi place foarte bun. Astăzi nu i-am lăsat. Am interpretat foarte bine, am știut cum să-i blocăm. L-am blocat, nu a avut spațiu”, a spus Florin Pârvu, după meci.

FCU Craiova - Petrolul Ploiești

„Lupii galbeni” au început în forță meciul de pe „Ion Oblemenco”, dar golul a venit abia în repriza secundă, când Petrolul a plecat pe un contraatac, iar Țicu a reușit să deschidă, în cele din urmă, scorul.

Tabela a rămas nemodificată până la finalul meciului, iar ploieștenii au obținut trei puncte esențiale în câștigarea play-out-ului. Petrolul se află, după această victorie, pe prima poziție în clasamentul părții a doua a Superligii.