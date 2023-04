Nicolo Napoli, după FC U Craiova - FC Voluntari 3-3: "Personal, ce să fac mai mult?"

Yassine Bahassa (minutul 22), Aurelian Chiţu (minutul 54), Juan Bauza (minutul 70) au marcat pentru gazde, care au condus 2-0 şi 3-1. FC Voluntari a punctat de două oră în ultimul sfert de oră. Golurile ilfovenilor au fost înscrise de Andre Duarte (autogol, 66), Adam Nemec (minutul 77), Daniel Florea (minutul 81).

Concluziile lui Nicolo Napoli după egalul cu FC Voluntari



"Un meci bun al ambelor echipe, am încercat amândouă să câștigăm meciul, dar noi am avut 3-1, am pierdut acest avantaj, ei au urcat sub noi, au egalat, ăsta e fotbalul. Am încercat să închidem, dar nu am putut.

Au fost mai buni ei, au atacat în bandă, au jucători cu înălțime foarte bună și au egalat. Personal, ce să fac mai mult? Am bagat toți fotbaliștii în teren, dar la fotbal ei joacă.

Am adunat un punct, care e bun în clasament și așteptăm următorul meci, pe care încercăm să-l câștigăm. Echipa s-a mișcat bine, și în defensivă, și în ofensivă, a dat sută la sută, dar nu a venit rezultatul.

Am greșit că nu am închis rezultatul la 3-1, dar a fost și autogol, ăsta e fotbalul. Da, de ce? (n.r. a mai trăit meciuri din acestea). Așa e fotbalul, nu se închide bine partida dacă nu stai bine în teren, sau îți e puțin frică, nu se câștigă meciul. A fost deschis de ambele părți, asta a fost, îmi pare rău că nu am câștigat", a declarat Nicolo Napoli la finalul partidei.