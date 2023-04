Nicolo Napoli, realist după eliminarea din Cupa României: "O perioadă în care nu merge bine"

Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul moldovean Virgiliu Postolachi (minutul 16). FC U Craiova a căutat egalarea, dar Jeremy Huyghebaert a trimis mingea în bara transversală (minutul 73). În sezonul regulat al Superligii, UTA a câştigat cu 2-1 la Arad, iar la Craiova scorul a fost egal, 1-1.

În semifinale, pe 26 aprilie, UTA o va înfrunta pe câştigătoarea meciului dintre Hermannstadt şi U Cluj, care va avea loc miercuri 5 aprilie, ora 19:00).

Joi se vor juca ultimele două sferturi de finală, Sepsi OSK - CS Mioveni (ora 18:00) şi CFR Cluj - FC Argeş (ora 21:00).

"Am încercat să facem un meci bun, să egalăm, dar nu ne-a ieșit. Am încercat să protejăm anumiți jucători, i-am introdus în a doua parte pentru a aduce un plus echipei. E o perioadă în care nu merge bine, e o perioadă dificilă.

Play-out-ul este un turneu dificil pentru toate formațiile, obiectivul rămâne clasarea pe locul șapte. Este complicat, dar nu vom renunța", a declarat tehnicianul celor de la FC U Craiova, la Digi Sport.