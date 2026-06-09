În ultimul deceniu, Stanciu a evoluat numai în străinătate, la echipe din Cehia, Arabia Saudită, China, Arabia Saudită sau Italia. Universitatea Cluj, una dintre revelațiile Superligii din ultimele două sezoane, și-ar fi manifestat interesul pentru repatrierea mijlocașului.

Anamaria Prodan nu crede că Nicolae Stanciu va reveni în Superliga

Anamaria Prodan, agentul care a intermediat inclusiv transferul lui Stanciu de la FCSB la Anderlecht pentru 10 milioane de euro, nu crede că mijlocașul va renunța, cel puțin pentru moment, la contractul din China.

"Nu știu dacă Stanciu va reveni în România, trebuie să îl întrebați pe el. Discuții sunt în fiecare fereastră de transferuri despre fiecare jucător, nu numai despre Stanciu.

Dar eu știu că dacă ai un contract extraordinar de bun într-o țară precum are Stanciu, e mai greu să lași contractul acolo și să vii în România, chiar dacă te trage ața acasă", a spus Anamaria Prodan, într-un interviu pentru PRO TV.

În actualul sezon din China, Stanciu a jucat în 12 partide pentru Dalian Yingbo. A marcat trei goluri, a oferit două pase decisive, iar echipa sa ocupă locul 3 în campionat.