VIDEO EXCLUSIV Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga? Anunțul impresarului: "Contract extraordinar de bun"

Nicolae Stanciu, înapoi în Superliga? Anunțul impresarului: &quot;Contract extraordinar de bun&quot; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Nicolae Stanciu (33 de ani) joacă din ianuarie în China, la Dalian Yingbo, însă în ultima perioadă s-a vorbit des despre o posibilă revenire a căpitanului României în Superliga.

TAGS:
Nicolae StanciuDalian YingboChinaU Clujanamaria prodan
Din articol

În ultimul deceniu, Stanciu a evoluat numai în străinătate, la echipe din Cehia, Arabia Saudită, China, Arabia Saudită sau Italia. Universitatea Cluj, una dintre revelațiile Superligii din ultimele două sezoane, și-ar fi manifestat interesul pentru repatrierea mijlocașului.

Anamaria Prodan nu crede că Nicolae Stanciu va reveni în Superliga

Anamaria Prodan, agentul care a intermediat inclusiv transferul lui Stanciu de la FCSB la Anderlecht pentru 10 milioane de euro, nu crede că mijlocașul va renunța, cel puțin pentru moment, la contractul din China.

"Nu știu dacă Stanciu va reveni în România, trebuie să îl întrebați pe el. Discuții sunt în fiecare fereastră de transferuri despre fiecare jucător, nu numai despre Stanciu. 

Dar eu știu că dacă ai un contract extraordinar de bun într-o țară precum are Stanciu, e mai greu să lași contractul acolo și să vii în România, chiar dacă te trage ața acasă", a spus Anamaria Prodan, într-un interviu pentru PRO TV.

În actualul sezon din China, Stanciu a jucat în 12 partide pentru Dalian Yingbo. A marcat trei goluri, a oferit două pase decisive, iar echipa sa ocupă locul 3 în campionat.

Publicitate

Nicolae Stanciu a refuzat să vorbească despre un posibil transfer la U Cluj

Convocat de Gică Hagi la echipa națională pentru acțiunea din această lună, Nicolae Stanciu a fost întrebat despre interesul Universității Cluj pentru serviciile sale, însă a refuzat să vorbească

"Astea sunt întrebări care nu au legătură cu echipa națională. (n.r - întrebat dacă vrea să fie mai aproape de echipa națională) Pentru mine echipa națională e totul. 

Atât timp cât voi fi chemat, voi veni de oriunde. Nu se pune problema. Sunt la echipa națională și răspund la întrebări despre națională, nu la întrebări despre echipa din China sau zvonuri despre un eventual transfer", a spus Stanciu, săptămâna trecută.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
Un șofer de autobuz a fost concediat după 17 ani pentru că lăsa copiii în fața caselor lor, în Franța. Ce a decis instanța
ULTIMELE STIRI
FIFA a anunțat primele delegări de la Cupa Mondială! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
FIFA a anunțat primele delegări de la Cupa Mondială! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Nimeni nu se aștepta la asta! Ce a spus doctorul după ce Eriksen s-a prăbușit pe teren
Nimeni nu se aștepta la asta! Ce a spus doctorul după ce Eriksen s-a prăbușit pe teren
Donald Trump, huiduit la finala NBA! Câte degete mijlocii ridicate au fost numărate
Donald Trump, huiduit la finala NBA! Câte degete mijlocii ridicate au fost numărate
„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“
„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“
"M-am săturat!" Jurgen Klopp și-a decis viitorul. Anunțul făcut de agentul său
"M-am săturat!" Jurgen Klopp și-a decis viitorul. Anunțul făcut de agentul său
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Rapid a decis! Atacantul a fost transferat pentru 1 milion de euro și e pe placul lui Daniel Pancu

Rapid a decis! Atacantul a fost transferat pentru 1 milion de euro și e pe placul lui Daniel Pancu

FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat

FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat

I-au anunțat transferul în România! Următoarea destinație, FCSB?

I-au anunțat transferul în România! Următoarea destinație, FCSB?

Șah-mat în lupta dintre Real Madrid și Bayern Munchen pentru Michael Olise

Șah-mat în lupta dintre Real Madrid și Bayern Munchen pentru Michael Olise

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Mercato vară 2026 | Echipele din Liga 1 au început să transfere pentru sezonul viitor

Anunțul la care puțini s-ar fi așteptat, după al doilea episod groaznic cu Christian Eriksen în prim-plan

Anunțul la care puțini s-ar fi așteptat, după al doilea episod groaznic cu Christian Eriksen în prim-plan



Recomandarile redactiei
Nimeni nu se aștepta la asta! Ce a spus doctorul după ce Eriksen s-a prăbușit pe teren
Nimeni nu se aștepta la asta! Ce a spus doctorul după ce Eriksen s-a prăbușit pe teren
FIFA a anunțat primele delegări de la Cupa Mondială! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
FIFA a anunțat primele delegări de la Cupa Mondială! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“
„Țeapa“ luată de la Hagi ustură rău de tot: „Bani aruncați! Orice alt jucător ar fi mai bun“
Donald Trump, huiduit la finala NBA! Câte degete mijlocii ridicate au fost numărate
Donald Trump, huiduit la finala NBA! Câte degete mijlocii ridicate au fost numărate
FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat
FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Superliga! Cine a urcat pe primul loc + cel mai scump fotbalist din campionat
Alte subiecte de interes
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
TOP 10 goluri de la EURO 2024. Pe ce loc e reușita lui Stanciu din meciul cu Ucraina
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Recordul stabilit de Nicolae Stanciu la Anderlecht e în pericol! Cine îl poate trimite pe locul doi
Show Stanciu: revenit de la națională în China, românul a jucat încântător! Nota sa
Show Stanciu: revenit de la națională în China, românul a jucat încântător! Nota sa
Nota primită de Stanciu după ce a dat primul gol de la revenirea în China
Nota primită de Stanciu după ce a dat primul gol de la revenirea în China
Dramă totală, dar America revine pe locul 1! Victorie la un punct în finala olimpică de baschet feminin
Dramă totală, dar America revine pe locul 1! Victorie la un punct în finala olimpică de baschet feminin
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
CITESTE SI
Negocieri pentru viitorul Guvern. Eugen Tomac, după discuțiile cu PNL: Reformele lui Ilie Bolojan ”trebuiesc continuate”

stirileprotv Negocieri pentru viitorul Guvern. Eugen Tomac, după discuțiile cu PNL: Reformele lui Ilie Bolojan ”trebuiesc continuate”

Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

protv Și-au spus adio după 16 ani de mariaj. Celebrul fotbalist și soția lui s-au separat în mare secret. Anunțul făcut de avocatul familiei

Cum ar putea fi afectați românii cu credite de ancheta Consiliului Concurenței privind ROBOR. Explicațiile unui analist

stirileprotv Cum ar putea fi afectați românii cu credite de ancheta Consiliului Concurenței privind ROBOR. Explicațiile unui analist

Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Temperaturi de până la 31 de grade, urmate de o răcire și de ploi

stirileprotv Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Temperaturi de până la 31 de grade, urmate de o răcire și de ploi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!