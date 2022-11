Nicolae Dică nu s-a mai abținut în cazul lui Joyskim Dawa: "Taci! Afară și gata"

Dawa a fost titular pe Cluj Arena, dar a fost schimbat la pauză, când gazdele conduceau deja cu 2-0. Nicolae Dică a dezvăluit că a decis să îl înlocuiască pe stoperul camerunez după o discuție avută în vestiar, la pauză, când fotbalistul nu ar fi avut cea mai potrivită reacție.

Nicolae Dică a vorbit despre conflictul cu Joyskim Dawa

Concret, Dică spune că i-a reproșat lui Dawa pasa dată către Șut, în minutul 32, când mijlocașul a pierdut mingea, iar Thiam a deschis scorul. Antrenorul a fost nemulțumit că fundașul nu a respectat ce s-a discutat la ședința tehnică și l-a expus pe mijlocaș în loc să trimită o minge lungă.

Dawa nu ar fi avut cea mai potrivită reacție și, în loc să-și asume eroarea, a vorbit în franceză după ce Dică i-a cerut să tacă, spune antrenorul.

"Eu nu mă cert cu jucătorii. Ei trebuie să facă ce spun eu. Am avut o discuție la pauză, i-am explicat că nu trebuia să facă ce a făcut. Le-am spus să nu mai joace pe mijlocașii centrali sau pe cei de bandă când au adversar în spate, le-am zis să joace pe atacant minge lobată și venit imediat pe mingea a doua. Așa le-am zis: 'Asta vreau să faceți. Atât, nimic mai mult'.

El a început să vorbească... la mine e vorba de disciplină. Nu contează cine, poate să fie cel mai bun din România. Dacă nu faci ce am spus și mai și comentezi... Vorbea în franceză și nu am înțeles. I-am spus în engleză: 'Taci!'. El tot vorbea în franceză. Ok, stai afară și gata", a spus Nicolae Dică, la Orange Sport.

Gigi Becali, primul care a vorbit despre conflictul Dică - Dawa

Imediat după meci, Gigi Becali a povestit ce s-a întâmplat la pauza meciului U Cluj - FCSB.

"Dică era foarte nervos, i-a spus ceva lui Dawa și Dawa i-a răspuns, dar n-a fost obraznic. Dică s-a enervat și l-a lăsat pe bancă. Mai mult de nervi l-a lăsat în cabină", a spus Becali, la Digisport.