Așa cum clubul a anunțat încă de acum câteva luni, Unirea Slobozia va reveni pe stadionul ”1 mai” din oraș, pe care nu a mai evoluat de la promovarea echipei din Superligă, la finele sezonului 2023-2024.



Unirea Slobozia se mută pe noul stadion



Arena a intrat într-un proces de modernizare. Încă din luna noiembrie, președintele Ilie Lemnaru a anunțat, în exclusivitate pentru Sport.ro, că aceasta era ”95 la sută gata”.



Sâmbătă, 10 ianuarie, Unirea Slobozia va juca pe propriul stadion într-un meci amical cu Oțelul Galați, scrie GSP.ro. Duelul va începe de la ora 15:00 și va marca un moment istoric pentru comunitatea locală.



Primul meci oficial pe noul stadion din Slobozia va avea loc pe 17 ianuarie. Ialomițenii vor juca chiar pe teren propriu împotriva celor de la UTA Arad, în prima etapă din 2026.



În precedenta partidă, Slobozia a câștigat cu 3-2 meciul cu ultima clasată Metaloglobus și a obținut trei puncte importante în lupta pentru salvarea de la retrogradare. Acum are 21 de puncte și este pe locul 12, cu unul în fața următoarei clasate Petrolul.

