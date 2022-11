L-a călcat pe nervi! Nicolae Dică i-a răspuns lui Marius Șumudică: ”Nu e prima dată”

Antrenorul de 42 de ani a vorbit pentru prima oară după ce s-a despărțit de FCSB și i-a răspuns lui Marius Șumudică, după ultimele sale declarații.

Într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Ora exactă în sport” de la PRO ARENA, Marius Șumudică, în prezent antrenor la Al-Raed în Arabia Saudită, a făcut o paralelă între FCSB și fosta sa formație, Astra Giurgiu, ambele fiind adversare în Europa ale lui West Ham United.

Nicolae Dică i-a răspuns lui Marius Șumudică

„Eu lider m-am născut. Am fost ca jucător și sunt și ca antrenor. Am avut rezultate și ca antrenor și voi avea în continuare. Alți antrenori de la echipe mari ce să facă, să se urce în autocar? Inter... 7-2 la Man Utd sau Roma. Sunt niște declarații ca să ne aflăm în treabă. Să mă apuc și eu să vorbesc de domnul Șumudică că are rezultatele pe unde este? E părerea dânsului, treaba lui, să fie sănătos, dar cred că antrenorii ar trebui să se focuseze pe ce au de făcut și să-i lase pe alții în pace.

E treaba dânsului. Nu vreau să discut. Probabil, da (n.r - are o poliță de plătit). Oare pe la vârsta când antrenam eu, domnul Șumudică pe unde antrena? Și nu e prima dată! Eu vorbesc față în față, m-am văzut cu el și în Turcia. Antrenorii ar trebui să se respecte mai mult, să încercăm să nu mai dăm cu praf în ochii colegului”, a spus Nicolae Dică, la Orange Sport.

Nicolae Dică, OUT de la FCSB!

În al doilea mandat la FCSB, Nicolae Dică a condus echipa 23 de meciuri, în care a înregistrat 9 victorii, 7 rezultate de egalitate și 7 înfrângeri.

Antrenorul a reușit să califice gruparea roș-albastră în grupele UEFA Conference League, după ce a trecut de Saburtalo, 4-2, Dunajska Streda, 2-0 la general, și Viking, 4-3 la general.

Următorul meci al vicecampioanei este joi, de la ora 22:00, cu West Ham, în grupele Conference League. Partida este LIVE pe PRO ARENA și VOYO.