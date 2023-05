Între timp, CS Mioveni a retrogradat în al doilea eșalon, alături de Chindia Târgoviște. La finalul play-out-ului, fosta echipa a lui Nicolae Dică a părăsit prima scenă a fotbalului românesc cu 11 puncte și un singur gol marcat. Formația dirijată de Anton Petrea s-a situat pe penultima poziție cu 23 de puncte.

Nicolae Dică e dur: „La ce lot a avut, trebuia să rămână în prima ligă”

Nicolae Dică a vorbit despre Chindia Târgoviște și a remarcat faptul că la jucătorii de care Toni Petrea a dispus la echipă, gruparea ar fi trebuit să rămână în primul eșalon al României. De asemenea, antrenorul a mai evidențiat că în cazul în care ar mai fi avut șanse la CS Mioveni să evite retrogradarea, nu ar fi plecat de la Pitești.

„Chindia, la ce rezultate a avut şi lotul pe care l-a avut, trebuia să rămână în prima ligă. La cum au arătat, mai ales atunci când s-a dus Toni, la început. Acum e bătaie pe jucătorii ăştia de la Chindia, o parte din ei. Cinci-şase jucători... multe echipe din Liga 1 şi-i doresc. (n.r. dar nu au putut juca la Târgovişte) Da, dar şi anul trecut a fost la fel.

Şi când a mers Toni acolo, au avut rezultate bune, la fel a fost. (n.r. ce crezi că s-a întâmplat?) Nu ştiu, nu am de unde să ştiu, că nu am fost acolo, în interior. Dar eu de la Mioveni am plecat nu pentru că... dacă mai aveam şanse, stăteam. Şi înainte de meciul cu U Cluj, dacă reuşeam un rezultat pozitiv, am şi vorbit cu conducerea”, a spus Nicolae Dică, potrivit Orange Sport.

Cum arată clasamentul din play-out-ul Superligii

7. FCU Craiova - 36 de puncte

8. FC Voluntari - 34 de puncte

9. Petrolul Ploiești - 34 de puncte

10. 'U' Cluj - 33 de puncte

11. FC Botoșani - 31 de puncte

12. FC Hermannstadt - 31 de puncte

13. UTA Arad - 26 de puncte

14. FC Argeș - 24 de puncte

15. Chindia Târgoviște - 23 de puncte

16. CS Mioveni - 11 puncte

UTA Arad și FC Argeș au terminat play-out-ul Superligii pe loc de baraj. Astfel, cele două echipe se vor duela cu Gloria Buzău, respectiv Dinamo București, pentru un loc în primul eșalon al României.

Chindia Târgoviște și CS Miovnei au retrogradat direct în Liga a 2-a.