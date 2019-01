Nicolae Dica, alegere surprinzatoare! Pe cine mizeaza fostul antrenor de la FCSB! "Va fi campioana Romaniei"

Fostul antrenor de la FCSB a facut o alegere neasteptata.

Nicolae Dica a plecat de la FCSB la sfarsitul anului 2018, iar acum este liber de contract. Locul sau pe banca ros-albastrilor a fost luat de Mihai Teja, fostul antrenor de la Gaz Metan Medias.

Dica a fost aproape sa cucereasca titlul cu FCSB, dar nu a reusit, iar acum anunta cine va triumfa in Liga 1 in urmatorii ani. Fostul decar crede in proiectul de la Sfantu Gheorghe si este de parere ca Sepsi ar putea fi campioana Romaniei in viitorul apropiat.

"Spun asta pentru ca vad cum se lucreaza acolo. Cei din conducerea clubului, totdeauna cand apar la televizor, ma impresioneaza prin ceea ce spun. Am vazut ceea ce isi doresc acolo, echipa a crescut de la an la an si, la cum vad eu, daca lucrurile vor merge normal, in 3-4 ani de zile cred ca va fi campioana Romaniei", a spus NIcolae Dica pentru Telekom Sport.

Fostul tehnician de la FCSB a tinut sa reaminteasca cum a reusit Viitorul sa castige campionatul, gasind astfel asemanarea dintre cele doua proiecte: "Si cand a castigat Viitorul campionatul, tot asa l-au castigat, pentru ca au fost organizati. Chiar imi aduc aminte ca atunci cand eram jucator la Viitorul, in discutiile pe care le-am avut cu domnul Hagi, spunea ca intr-o perioada de 4-5 ani va lua campionatul. Si s-a intamplat", a concluzionat Dica.