Nicolae Dică a vorbit despre Arsenal și Jurgen Klopp înainte de meciul cu Sepsi. Ce a transmis antrenorul de la FCSB

La conferința de presă premergătoare meciului cu covăsnenii, Nicolae Dică a evidențiat faptul că un antrenor nu este demis după rezultate slabe în momentul în care conducerea are încredere în el.

Antrenorul FCSB a dat exemplul celor de la Arsenal, care l-au ținut pe Mikel Arteta indiferent că "tunarii" se aflau pe un loc dezavantajos.

„Un antrenor doar dacă are rezultate rămâne la club, dacă nu are, nu poate să rămână. Sau poate să rămână dacă are încrederea celor din club, pentru felul în care lucrează.

Îmi vine acum în cap Arsenal, care a stat pe locul opt doi ani. Cu același antrenor, au avut încredere în el. Iar acum, Arsenal se luptă la campionat. Fac și eu o paranteză mai mare acum”, a spus Dică la conferința de presă.

Nicolae Dică a avut câteva cuvinte și despre Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool. "Cormoranii" nu se află în cel mai bun moment, având un start deosebit de slab în toate competițiile și pierzând cu ultima clasată, Nottingham Forest, scor 0-1.

„Rezistă (n.r. Jurgen Klopp), a uitat să antreneze? Sunt momente și momente. Sunt și momente mai dificile prin care trec și eu și antrenorii mai mari. Dar trebuie să ai încredere”, a completat Nicolae Dică.

Sepsi Sf. Gheorghe - FCSB, LIVE TEXT de la 21:00

Sepsi Sf. Gheorghe are două înfrângeri consecutive în ultimele etape din campionat, una cu liderul Farul, scor 0-1 și cealaltă cu campioana en-titre, CFR Cluj, 1-2. Covăsnenii vin însă după victoria din deplasare cu Petrolul Ploiești din Cupa României, scor 3-1.

De cealaltă parte, FCSB a rueșit să lege primele trei victorii consecutive în acest sezon, ultim pe teren propriu cu UTA Arad. Roș-albaștrii vin după remiza din Cupă cu arădenii, însă au ca obiectiv accederea în play-off, astfel că sunt obligați să nu mai piardă niciun meci până la finalul sezonului regulat.

Sepsi se află pe locul șase în clasament, având 19 puncte obținute în 14 meciuri, în timp ce vicecampioana României ocupă locul opt, cu 17 puncte în 12 meciuri. În cazul în care se impune, FCSB poate urca pe locul al șaselea în clasament.

Statisticile nu sunt însă de partea roș-albaștrilor, care nu au mai reușit să câștige în campionat cu Sepsi Sf. Gheorghe din 3 noiembrie 2019, când se impuneau cu 2-1 în duelul de pe teren propriu. În mai 2019 câștiga FCSB pe terenul lui Sepsi, scor 5-1. Roș-albaștrii s-au mai întâlnit cu covăsnenii în finala Cupei în 2020 și s-au impus cu 1-0 datorită golului lui Dennis Man.

În sezonul trecut, Sepsi a câștigat meciul tur din play-off, din deplasare, în timp ce celelalte trei partide s-au încheiat la egalitate.