Mircea Sandu spune tot: „Îl acuz pe Anghel Iordănescu că l-a pus pe Edi selecționer!” Influența lui „Tata Puiu” 

Chiar dacă România a terminat pe locul 4 într-o grupa din Liga Națiunilor cu Bosnia, Muntenegru și Finlanda, FRF a decis să meargă pe mâna lui Edward Iordănescu (44 ani) și pentru preliminariile Campionatului European 2024. De altfel, selecționerul și-a luat angajamentul de a duce naționala la turneul final de peste doi ani.

Mircea Sandu, indignat că Edi Iordănescu este încă selecționerul României

Cu toate acestea, Mircea Sandu (70 ani) nu înțelege cum de Edi Iordănescu nu a plecat de la cârma echipei naționale. Fostul șef al Fotbalului Românesc a amintit un episod din 2004, când în locul lui Iordănescu Jr. era chiar tatăl său.

„Aoleu! Una e să cazi de pe un cal frumos, alta e să cazi de pe măgăreața pe care am avut-o acum, cu grupa asta de Liga Națiunilor. Este inadmisibil! Și să nu pleci tu, ca selecționer? Eu sunt prieten cu Puiu Iordănescu, dar nu se poate așa ceva! Cu Puiu am discutat după meciul cu Armenia, din 2004, scor 1-1, și i-am zis: 'Băi, gata!'. Și-a dat demisia! Eu admir continuitatea și o vreau. Totuși, băi frate, haideți să punem foarte clar în pagină! De ce pe Boloni l-ai refuzat și pe Edi îl accepți? Fac abstracție de personaje sau de nume, vorbesc în principiu, de ce p-ăla îl refuzi și p-ăsta îl accepți?!

Mă oprește lumea și mă tot întreabă: 'Băi, în sufrageria lui Oprea s-a decis și selecționerul?!'. I-auzi ce mă întreabă pe mine lumea! Nu știu, chiar nu știu”, a declarat Mircea Sandu pentru gsp.

Edi Iordănescu, propus de Anghel Iordănescu selecționer al României?

Întrebat dacă Anghel Iordănescu are o influență atât de mare încât să-și numească fiul selecționer, fostul președinte al Federației Române de Fotbal a amintit conexiunile pe care le are „Tata Puiu”.

„Da! Prin prietenii pe care îi are. Are influență mare. A avut la nivel de Guvern prietenii foarte bune. A fost prieten foarte bun cu George Maior (n.r. directorul SRI între 2006 și 2015). Dar eu îmi permit să-l acuz pe Puiu că l-a pus pe Edi antrenor la echipa națională... Sau Maior sau... Trebuie să te orientezi spre cel care are ceva în spatele lui, după părerea mea. La echipa națională, cât am fost eu președinte au fost trei, patru antrenori. Pițurcă în vreo trei mandate, a fost Iordănescu în două mandate, care au însumat 10-11 ani. Loți a fost într-o perioadă scurtă, însă din cauza lui”, a precizat Mircea Sandu.

VIDEO Edi Iordănescu și explicațiile după locul 4 din Liga Națiunilor