Tavi Popescu, care a primit cartonașul roșu în meciul de Cupă cu UTA Arad, scor 2-2, este apărat de antrenorul său, care vede progrese în jocul ”perlei” lui Gigi Becali.

În plus, după revenirea sa la FCSB, Nicolae Dică i-a schibat și postul lui Octavian Popescu. Extremă în sezonul precedent, jucătorul evoluează acum în zonă centrală, unde Dică este de părere că dă cel mai bun randament.

Nicolae Dică, despre Octavian Popescu: ”Va fi și mai bun decât a fost”

„Ați urmărit ultimele 7-8 jocuri unde a jucat Tavi Popescu? Când am venit la Steaua, în viziunea mea, putea să joace decar. Apoi am zis să joace ofensiv în partea stângă, unde el mai făcut-o anul trecut. OK, dacă tu crezi că în partea stângă te simți cel mai bine, acolo vei juca. Dar nu cred că asta poate să fie o mare problemă pentru un jucător.

Din punctul meu de vere, și o spun acum, Tavi Popescu va fi un jucător de zonă centrală. El va fi și mai bun decât a fost, asta cred eu. Este un jucător de mare calitate, foarte tânăr, a arătat calități anul trecut. Depinde doar de el, nu de antrenor. Îl mai învăț eu pe Tavi Popescu acum să dribleze? El știe deja să dribleze, a arătat-o.

(n.r. după cartonașul roșu cu UTA Arad) Era supărat, nu merita să ia acel cartonaș galben. Este bine, este OK. La Arad a făcut un joc bun, în campionat cu UTA a avut ocazii de a marca. Trebuie să avem răbdare cu el, pentru că este un juător tânăr. Dar trebuie să-l încurajăm și noi, cei din afară, să încercăm să fim pozitivi. Să nu-i dăm mereu în cap”, a spus Nicolae Dică, la conferința de presă.

Site-urile de specialitate îl evaluează pe Octavian Popescu la patru milioane de euro. Internaționalul român a jucat în 23 de meciuri pentru FCSB în acest sezon, în toate competițiile, dar nu a reușit să marcheze.