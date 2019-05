"Asta micu'! Asta o sa ne duca in Europa! O sa fie pentru FCSB ce e Messi pentru Barcelona!" Anuntul lui Becali

Becali are deja in minte echipa din sezonul viitor.

Folosit putin in 2019, Morutan e marea speranta a lui Becali in campionatul urmator. Mijlocasul ofensiv e anuntat titular de drept in echipa lui Teja. Becali e convins ca Morutan va ajunge un jucator de zeci de milioane de euro.

"Morutan asta micu', asta o sa ne duca in Europa. Are 19 ani, dar ce e Messi pentru Barcelona, asta o sa fie Morutan pentru FCSB", a spus Becali la PRO X.

De 4 ori titular, doua goluri marcate

Olimpiu Morutan are numai 4 jocuri ca titular in acest sezon. In alte 21 de randuri, pustiul a intrat pe parcurs. Becali n-a fost impresionat. In doua randuri, a cerut sa fie inlocuit la cateva minute dupa ce fusese trimis in teren.