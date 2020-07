Niciun apel la SMURD! Cum comenteaza Gigi Multescu posibila REVENIRE la Dinamo

Chiar daca situatia “cainilor” este critica, acestia au anuntat ca nu planuiesc sa il inlocuiasca pe Mihalcea.

Unul dintre numele despre care s-a discutat ca l-ar putea inlocui pe cel poreclit "Taranul" pe banca lui Dinamo este Gheorghe Multescu. Acesta a mai pregatit formatia alb-rosie si in trecut si nu ar fi zis “nu” unei reveniri in Groapa, nici macar in situatia dificila in care se afla acum echipa. Totusi, prin vocea presedintelui Bogdan Balanescu, clubul din Soseaua Stefan cel Mare si-a aratat sprijinul fata de actualul antrenor. Dinamo nu vrea sa il schimbe pe Mihalcea, astfel ca serviciile lui Multescu nu au fost inca solicitate.

“Nu m-a sunat nimeni de la Dinamo, nici pe WhatsApp nu mi-au scris. Am, in schimb, o oferta din liga a doua din Turcia. Nu poti antrena acolo decat daca ai cetatenia turca, ceea ce nu este o problema pentru mine, fiindca indeplinesc acest criteriu. Nu stiu inca unde voi ajunge”, a declarat Multescu la Digisport.

Amenintata tot mai mult de retrogradare, Dinamo ar putea fi totusi tentata sa apeleze la serviciile celui supranumit SMURD-ul, gratie capacitatii sale de a salva echipele aflate in primejdie.