Inca un episod a la Cornel Dinu! 'Mister' ii face PRAF pe jucatorii lui Dinamo dupa meciul cu Viitorul! L-a numit pe Mihalcea 'blestemat fara vina' '

Dinamo risca o premiera negativa in acest sezon, dupa ce a ajuns la a treia infrangere consecutiva in playout.

'Cainii' sunt intr-o situatie in care nu s-au mai gasit niciodata, risca sa retrogradeze la finalul sezonului, dupa ce au ramas pe ultimul loc in clasamentul playout-ului, cu 17 puncte.

Dinamo are doua meciuri restante pe care trebuie sa le dispute, insa prestatia echipei lasa de dorit, dupa cum a declarat chiar Cornel Dinu, intr-un mod mai agresiv.

"Cand ajungi sa crezi ca poti construi la mijloc si poti pune mingi folositoare pentru atacanti ca Grigore, Rauta, Sin si eterna condamnare ca prostia si lacomia in fotbal se platesc...e vorba de Serban...mai bine incerci sa il prinzi pe exploatatorul Negoita in rotativa de intrare in hotelul Rin, ca in filmul lui Coppola cu Al Pacino familist convins, Nasul 2.

Diferenta a fost facuta de o reluare la un corner al lui Ghita de langa expectativa doar cu numele de aparatori a lui Popescu si Grigore, ultimul preferat la mijloc, dar dovedindu-se ca nu-i de acolo.

Chiar daca la inceputul cele de-a doua reprize Dinamo a parut ca presioneaza constructia incipienta adversa, echipierii lui Gica Hagi au pus stapanire pe posesie in majoritatea timpului, valsand cu mingea la picior si prin pase pe langa mai mult jaloanele ca mobilitate ale blestematului fara vina Adi Mihalcea", a spus Cornel Dinu pentru Fanatik.