Hagi, impresionat de Dinamo: "Ne-au impins, au ratat!" Ce spune 'Regele' dupa victoria in fata 'cainilor'

Hagi crede ca situatia lui Dinamo din clasament se va imbunatati in urmatoarele saptamani.

Ultima in playout, Dinamo a ajuns la 4 infrangeri consecutive dupa revenirea din pandemie.

"Am avut un meci foarte greu, ati vazut cata presiune este din toate punctele de vedere. Ma bucur ca n-am luat gol. Putea sa fie un egal fara probleme. Am juat bine in prima repriza, in cea de-a doua mai slab. Am stat foarte mult, jucatorii nu au ritmul jocului pana in minutul 90. Rezultatele sunt surprinzatoare, echipele nu au prospetime. Si cu Sepsi am scazut mult, si aici, acasa. Jucam la 4-5 zile, e greu, vom vedea ce va fi in continuare.

Strategia mea e una singura, in playoyut jucam etapa de etapa la victorie, facem cat mai multe puncte, toata lumea lupta sa se salveze. Cand ai numarul de puncte necesar, te gandesti la bani, la TV, la tot ce vine dupa. Acum trebuie sa fim concentrati, sa ne facem jocul. Obiectivul numarul 1 a fost sa nu cad dupa ce am intrat in playout.

Ritmul si intensitatea nu pot sa fie ca inainte niciodata, sper sa fie bine in continuare, eu spun ca suntem pe drumul bun. Dinamo mai are doua restante, daca joaca asa ca azi pot sa ajunga bine. Au avut ocazii, ne-au impins, cred ca vor veni si victoriile la ei. Cred ca va fi altceva dupa prima victorie", a spus Hagi la Digisport.