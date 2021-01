Nici nu a PLECAT bine de la Astra, ca viseaza la prima VICTORIE in fata fostei echipe! Ce a spus Radunovic dupa primele antrenamente la FCSB

Risto Radunovic a fost transferat de FCSB in aceasta iarna.

Fotbalistul a oferit un interviu din cantonament, in care a vorbit despre prima saptamana petrecuta in echipa lui Toni Petrea, despre modul in care se desfasoara antrenamentele si despre cum a fost primit de jucatori.

"Sunt multumit ca am ajuns la un club asa mare. Au trecut deja 7 zile de cand sunt aici, am muncit mult si bine si nici nu stiu cum a trecut timpul. Lucram bine. Aici, in Antalya, avem toate conditiile, si de antrenament, si de refacere, si totul e super ok.

Antrenamentele au o intensitate mai mare decat ce am facut pana acum, pot sa spun ca echipa se pregateste bine pentru ceea ce urmeaza. Am venit cu gandul de a castiga trofee, asta ne dorim cu totii. Cea mai mare ambitie a mea este de a castiga cat mai multe trofee.

Am o relatie foarte buna cu colegii mei, m-au primit foarte bine. Pe unii ii stiam dinainte, pe altii ii cunosteam doar de pe teren, dar m-au primit super cu totii.

Jucam primul meci cu Astra, e foarte important sa incepem anul bine si sa obtinem o victorie", a declarat Risto Radunovic pentru FCSB TV.