MM Stoica a făcut anunțul: ”Vine când ne întoarcem noi în țară”



FCSB a încheiat anul pe locul 9 în clasament cu 31 de puncte. După 21 de etape desfășurate în sezonul regulat, gruparea roș-albastră a bifat opt victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și șase înfrângeri.



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că fotbaliștii care au fost plecați la Cupa Africii pe Națiuni au primit 10 zile de vacanță.



Cât despre jucătorii accidentați, oficialul campioanei en-titre a ținut să puncteze faptul că atât Florin Tănase, cât și Vali Crețu s-au antrenat normal și că sunt gata să revină.



”Tănase s-a antrenat normal. Atât și el, cât și Crețu. Au fost nevoiți să se antreneze o perioadă separat pentru că au avut niște probleme. V-am mai spus că nu este vorba de nimic serios, astăzi s-au antrenat normal.



Baba Alhassan va veni mai devreme, Ngezana va veni când ne întoarcem noi în țară (n.r. 15 ianuarie). Vine la București. Kiki vine și el după aceea. Nu ai cum să nu dai unui jucător care nu a avut vacanță, minim 10 zile de vacanță. E important ca jucătorii să vină cu poftă de antrenament și de jocuri, iar pentru asta ai nevoie de vacanță”, a spus MM Stoica la Prima Sport.



Primul meci al lui FCSB din campionat va fi vineri, 16 ianuarie, de la ora 20:00, cu FC Argeș la Pitești. Partida va conta pentru etapa #22 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

