Partida Serbia - Albania, din Grupa K a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45.

La centrul acestui duel se va afla Istvan Kovacs, care nu va avea deloc o misiune ușoară.

Gestul făcut de Serbia i-a înfuriat pe albanezi



Înaintea partidei, sârbii au anunțat că nu vor permite niciun simbol al Albaniei în incinta stadionului care găzduiește partida, decizie care i-a înfuriat pe albanezi.

Steagul Albaniei nu a fost regăsit în la momentul antrenamentului oficial de la Leskovac, dar în urma presiunilor celor de la UEFA, steagul va apărea la ora meciului.

Duelul dintre cele două formații se va desfășura pe un stadion de doar 8000 de locuri, ca măsură de precauție luată de UEFA.