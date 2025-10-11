FOTO Duelul arbitrat de Istvan Kovacs, tensionat! Ce s-a întâmplat înainte de Serbia - Albania

Istvan Kovacs va arbitra duelul încins dintre Serbia și Albania.

Partida Serbia - Albania, din Grupa K a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026, va avea loc sâmbătă, de la ora 21:45.

La centrul acestui duel se va afla Istvan Kovacs, care nu va avea deloc o misiune ușoară.

Gestul făcut de Serbia i-a înfuriat pe albanezi

Înaintea partidei, sârbii au anunțat că nu vor permite niciun simbol al Albaniei în incinta stadionului care găzduiește partida, decizie care i-a înfuriat pe albanezi.

Steagul Albaniei nu a fost regăsit în la momentul antrenamentului oficial de la Leskovac, dar în urma presiunilor celor de la UEFA, steagul va apărea la ora meciului.

Duelul dintre cele două formații se va desfășura pe un stadion de doar 8000 de locuri, ca măsură de precauție luată de UEFA.

Tensiune uriașă înaintea meciului

Anglia este liderul grupei, cu 15 puncte, urmată de Albania (8 puncte), Serbia (7), Letonia (4) şi Andorra (0). Serbia are un meci mai puţin disputat.

Rivalitatea dintre Serbia și Albania este una dintre cele mai aprige din lume. Totul se trage de la războiul din Kosovo și tensiunile istorice dintre albanezii kosovari și sârbi.

Consiliul de Securitate al ONU a acordat autonomie completă pentru Kosovo în anul 1999. Cu toate acestea, numai 99 dintre cele 108 de membre ale ONU recunosc azi independența statului. Există, însă, inclusiv cinci țări ale Uniunii Europene care nu fac acest lucru. Pe listă se află Spania, Grecia, Cipru, Slovacia și România.

