Naționala pregătită de Mircea Lucescu întâlnește reprezentativa selecționată de Ralf Rangnick în returul din Grupa H a preliminariilor Campionatului Mondial.



Turneul final din 2026 va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada



România - Austria va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro duminică seară, de la ora 21:45.



Câte bilete s-au vândut până acum la România - Austria: ”Și-au anunțat deja prezența”



Federația Română de Fotbal a anunțat că, până în clipa de față, au fost vândute 35.000 de bilete pentru meciul României cu Austria. Rămâne de văzut dacă vor fi achiziționate toate tichetele, iar România va juca, în consecință, cu casa plină.



”Vino alături de tricolori și de cei peste 35.000 de suporteri care și-au anunțat deja prezența! Începând de azi, biletele pentru meciul România - Austria, partida decisivă în aceste preliminarii, sunt disponibile la casele de bilete de la Arena Națională.

Acestea sunt deschise azi până la ora 20:00 și duminică, în ziua meciului, între orele 12:00 și 22:15. Tichetele de acces se pot procura și online pe site-ul”, a scris Echipa națională de fotbal a României pe Facebook.

Mircea Lucescu s-a enervat la conferința de presă: ”Nu pune întrebarea! Nu vreau să răspund, no comment! Înțelegeți asta?”



După jocul de pregătire cu Moldova (2-1) de joi seară, Mircea Lucescu a mărturisit că a vrut să demisioneze după duelul cu Cipru (2-2) din preliminarii. Mai mult, a adus aminte și că România - Austria a fost ultimul său meci la echipa națională în precedentul mandat și a sugerat că s-ar putea repeta istoria și după duelul de duminică.



La conferința de presă de sâmbătă, un reprezentant mass-media a încercat să-l întrebe pe Lucescu de declarația oferită după jocul cu Moldova, dar selecționerul a refuzat frenetic să răspundă.



”După meciul cu Moldova ați făcut o declarație, încerc să citez: 'vom vedea dacă meciul cu Austria va fi ultimul'”, a spus jurnalistul, oprit de Lucescu.



”Nu faceți astfel de lucruri, că încercați să căutați polemici. Mâine avem un meci foarte important, ne concentrăm pe el”, a intervenit selecționerul.



”M-ar bucura dacă mi-ați permite să pun întrebarea”, a continuat jurnalistul, după care Lucescu a spus tare și răspicat: ”Nu pune întrebarea. Nu răspund. No comment. Știi asta? Ce, vrei să spun despre amendamentul 5? E de ajuns!”.



”Știți foarte bine. Eu am un meci foarte important mâine. Și eu și echipa națională. Am o responsabilitate mare pentru ei, trebuie să facem în așa fel încât să nu le fie rușine să iasă de pe teren”, a mai spus Lucescu înainte să ”omoarea” întrebarea definitiv.

