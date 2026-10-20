Marius Șumudică vrea să plece de la CFR Cluj după ce a ajuns pe mâna medicilor: „Nu vreau să intru în pământ!”

Marius Șumudică vrea să plece de la CFR Cluj după ce a ajuns pe mâna medicilor: „Nu vreau să intru în pământ!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Marius Șumudică se confruntă cu probleme medicale și anunță că va purta o discuție cu șefii lui CFR Cluj, luând în calcul despărțirea de echipă din cauza stresului acumulat în ultimele săptămâni.

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Tehnicianul grupării din Gruia a explicat că tensiunea generată de parcursul echipei i-a afectat starea de sănătate. Acesta a petrecut două săptămâni făcând investigații medicale amănunțite, după ce medicii au avut suspiciuni în privința stării sale de sănătate.

„Am stat prin spitale pe aici, mi-am făcut tot felul de verificări de mi-a stat inima. N-am venit la Cluj să mă îmbolnăvesc. Două săptămâni mi-au făcut tot felul de investigații, nu știau de unde și ce-mi găseau. Am sunat toți doctorii din București și din Cluj, că sunt bolnav, că îmi găsiseră nu știu ce. Am slăbit 5 kg până mi-au interpretat CT-ul. Nu vreau să intru în pământ. Sunt un tip care suferă ca un câine, mă consum după fiecare rezultat. Asta mi-e meseria. N-am crezut că după două luni atitudinea lasă de dorit”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.

Șumudică: „Nu pot lucra în condițiile astea”

Nemulțumit de randamentul și de implicarea jucătorilor, antrenorul intenționează să poarte o discuție decisivă cu reprezentanții clubului ardelean pentru a-și exprima dorința de a întrerupe colaborarea, în cazul în care situația de la echipă nu se schimbă.

„O să discut cu Copilu, cu Deac, poate și cu Răzvan Zăvăleanu, cu care am o relație foarte bună, și o să le spun că ăsta e nivelul în momentul de față și că eu nu pot lucra în condițiile astea. Nu pot sta să mă îmbolnăvesc și să salvez echipa de la retrogradare în ultimele etape sau să joc baraje”, a mai transmis tehnicianul.

În acest moment, CFR Cluj ocupă locul 9 în clasamentul Ligii 1, având 16 puncte acumulate. În etapa următoare, formația pregătită de Marius Șumudică va juca pe teren propriu împotriva celor de la Dinamo, echipă care se află pe prima poziție a ierarhiei.

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