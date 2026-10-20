Marius Șumudică vrea să plece de la CFR Cluj după ce a ajuns pe mâna medicilor: „Nu vreau să intru în pământ!”

Tehnicianul grupării din Gruia a explicat că tensiunea generată de parcursul echipei i-a afectat starea de sănătate. Acesta a petrecut două săptămâni făcând investigații medicale amănunțite, după ce medicii au avut suspiciuni în privința stării sale de sănătate.

„Am stat prin spitale pe aici, mi-am făcut tot felul de verificări de mi-a stat inima. N-am venit la Cluj să mă îmbolnăvesc. Două săptămâni mi-au făcut tot felul de investigații, nu știau de unde și ce-mi găseau. Am sunat toți doctorii din București și din Cluj, că sunt bolnav, că îmi găsiseră nu știu ce. Am slăbit 5 kg până mi-au interpretat CT-ul. Nu vreau să intru în pământ. Sunt un tip care suferă ca un câine, mă consum după fiecare rezultat. Asta mi-e meseria. N-am crezut că după două luni atitudinea lasă de dorit”, a spus Marius Șumudică, potrivit Fanatik.