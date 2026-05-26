Țara Galilor, cu o mulțime de jucători din Premier League la amicalul cu România

România va înfrunta Georgia, pe 2 iunie, la Tbilisi. Patru zile mai târziu, pe 6 iunie, este programat amicalul cu Țara Galilor, pe Stadionul Steaua.

Țara Galilor, antrenată de Craig Bellamy, a anunțat lotul convocat pentru amicalele cu Ghana (2 iunie) și România (6 iunie). Galezii se bazează pe o mulțime de jucători din Premier League, cele mai sonore nume fiind Brennan Johnson (Crystal Palace), Harry Wilson (Fulham), Ethan Ampadu (Leeds), Neco Williams (Nottingham Forest) sau Ben Davies (Tottenham).

Țara Galilor, ocupanta locului 37 în clasamentul FIFA, a ratat, la fel ca România, calificarea la Cupa Mondială. Galezii au fost eliminați în semifinalele play-off-ului de Bosnia (1-1, 2-4 d.l.d.).

Lotul anunțat de Țara Galilor

Karl DARLOW (Leeds United)

Danny WARD (Wrexham)

Tom KING (Everton)

Jay DASILVA (Coventry City)

Rhys NORRINGTON-DAVIES (Sheffield United)

Ben DAVIES (Tottenham Hotspur)

Dylan LAWLOR (Cardiff City)

Ben CABANGO (Swansea City)

Joe RODON (Leeds United)

Chris MEPHAM (West Bromwich Albion)

Neco WILLIAMS (Nottingham Forest)

Ronan KPAKIO (Cardiff City)

Connor ROBERTS (Burnley)

Ethan AMPADU (Leeds United)

Josh SHEEHAN (Bolton Wanderers)

Joel COLWILL (Cardiff City)

Kai ANDREWS (Hibernian - împrumutat de la Coventry City) Harry WILSON (Fulham)

Nathan BROADHEAD (Wrexham)

Brennan JOHNSON (Crystal Palace)

Sorba THOMAS (Stoke City)

Lewis KOUMAS (Hull City - împrumutat de la Liverpool)

Isaak DAVIES (Cardiff City)

Kieffer MOORE (Wrexham)

Dan JAMES (Leeds United)

David BROOKS (Bournemouth)

România n-a mai întâlnit Țara Galilor de aproape 33 de ani

România și Țara Galilor s-au înfruntat ultima dată pe 17 noiembrie 1993, la Cardiff. Tricolorii se impuneau atunci cu 2-1, după golurile lui Hagi și Răducioiu, și obțineau calificarea la Cupa Mondială din 1994, unde obțineau cea mai bună performanță din istorie - calificarea în sferturile de finală.

La aproape 33 de ani distanță, tot Gică Hagi va fi în fața Țării Galilor, de această dată în funcția de selecționer. Va fi primul meci al "Regelui" pe teren propriu după revenirea la prima reprezentativă.