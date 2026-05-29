Având în vedere miza partidei, o calificare în cupele europene, partida de pe ”Arcul de Triumf” se desfășoară într-o atmosferă încărcată.
GALERIE FOTO A început războiul! Contre între jucătorii lui Dinamo și cei de la FCSB încă de la primele minute ale barajului
Dinamo și FCSB se duelează în finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.
După doar câteva minute, a izbucnit primul scandal pe ”Arcul de Triumf”. Raul Opruț a avut o intrare dură, asupra lui Valentin Crețu și l-a doborât pe fundașul lateral al lui FCSB. Veteranul roș-albaștrilor s-a ridicat și a mers ”țintă” la Opruț pentru a-i cere socoteală, dar Marian Barbu a intervenit.
După ce a scăpat de Crețu, Opruț a fost luat în primire de Florin Tănase, care a intrat și el într-un conflict cu fotbalistul lui Dinamo. La o fază anterioară, Tănase a intrat într-un clinci și cu Danny Armstrong. În timpul unui duel, fotbalistul lui FCSB l-a împins pe Armstrong și l-a doborât pe jucătorul ”Câinilor”.
Intervenția lui Marian Barbu a liniștit spiritele, iar centralul i-a avertizat doar verbal pe cei care au început conflictul.
