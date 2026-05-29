Având în vedere miza partidei, o calificare în cupele europene, partida de pe ”Arcul de Triumf” se desfășoară într-o atmosferă încărcată.

Mesajul fanilor lui Dinamo, pe „Arcul de Triumf”, la derby-ul pentru Europa cu FCSB

După doar câteva minute, a izbucnit primul scandal pe ”Arcul de Triumf”. Raul Opruț a avut o intrare dură, asupra lui Valentin Crețu și l-a doborât pe fundașul lateral al lui FCSB. Veteranul roș-albaștrilor s-a ridicat și a mers ”țintă” la Opruț pentru a-i cere socoteală, dar Marian Barbu a intervenit.

După ce a scăpat de Crețu, Opruț a fost luat în primire de Florin Tănase, care a intrat și el într-un conflict cu fotbalistul lui Dinamo. La o fază anterioară, Tănase a intrat într-un clinci și cu Danny Armstrong. În timpul unui duel, fotbalistul lui FCSB l-a împins pe Armstrong și l-a doborât pe jucătorul ”Câinilor”.

Intervenția lui Marian Barbu a liniștit spiritele, iar centralul i-a avertizat doar verbal pe cei care au început conflictul.