Dinamo, locul 4 în play-off, luptă cu marea rivală pentru ultimul loc al României în Europa, în timp ce FCSB a ajuns în această fază după victoria dramatică, 4-3 după prelungiri, cu FC Botoșani.

Mesajul fanilor lui Dinamo, pe „Arcul de Triumf”, la derby-ul pentru Europa cu FCSB

În timpul meciului, suporterii dinamoviști și-au făcut simțită prezența în tribune, unde au afișat un banner cu mesaj dedicat echipei.

„Am trecut și prin vremuri grele, dar tot lângă tine am rămas. Căci tu pentru mine ești totul, mentalitate de ultras”, a fost mesajul afișat de fanii lui Dinamo.