OFICIAL CFR Cluj și-a prezentat noul transfer! A jucat la Atletico Madrid, Aston Villa și Braga

CFR Cluj și-a prezentat noul transfer! A jucat la Atletico Madrid, Aston Villa și Braga Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj a anunțat oficial transferul unui portar portughez.

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André Moreira (30 de ani), care a evoluat ultima oară la Volos, în Grecia, este noul jucător al celor de la CFR Cluj. Ardelenii au făcut anunțul prin intermediul rețelelor de socializare, în cursul zilei de vineri.

Portarul portughez vine în România cu un CV impresionant, cu echipe precum Atletico Madrid, Braga, Aston Villa sau Grasshoppers. Cel mai probabil, acesta va fi titular în noul sezon în Gruia, având în vedere că Mihai Popa a plecat deja de la echipă.

André Moreira, noul portar de la CFR Cluj!

Evaluat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, noul portar de la CFR Cluj a bifat și selecții la naționalele de tineret ale Portugaliei, inclusiv la reprezentativa U21.

„Bem-vindo, Andre Moreira! 

CFRişti, suntem bucuroşi să vă anunţăm că, începând de astăzi, André Moreira este noul portar al echipei noastre!

Având o înălțime impresionantă, de 1,95 m, și cu experiență acumulată la echipe importante, André Moreira vine în Gruia după ce, în sezonul precedent, a evoluat pentru formația greacă, Volos NFC.

Îi urăm bun venit în Gruia, mult succes și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, a transmis CFR Cluj.

CFR Cluj, în această perioadă de mercato

Antrenor - Antonio Folha (nou)

Veniri - Marian Huja (Pogon Szczecin / 250.000 euro), Yuval Sade (Maccabi Netanya / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Leo Bolgado (Rapid), Alexandru Țîrlea (Metaloglobus), Adrian Frănculescu (Steaua), Dominik Șoptirean (Slatina), Anton Kresic (KF Tirana), Angel Bucur (HM Șugag), Daniel Dumbrăvanu (FC Voluntari), Emmanuel Mensah (Gloria Bistrița), Vlad Bădău (Unirea Dej), Moussa Samake (Chiajna), Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), Tudor Cociș (Poli Timișoara), George Leață (Slatina), Mihai Răcășan (Slatina), Mateo Miclăuș (Unirea Alba Iulia)

Plecări - Ciprian Deac (retras din activitate), Tidiane Keita (Ordabasy / 500.000 euro), Matei Ilie (Kasimpașa / 500.000 euro), Alibek Aliev (FCU Cluj / gratis), Mihai Popa (Motor Lublin / gratis)

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