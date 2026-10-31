Max Verstappen, penalizat înainte de MP al Mexicului!

Olandezul Max Verstappen (Red Bull) şi neozeelandezul Liam Lawson (Racing Bulls) au primit câte o poziţie de penalizare pe grila de start a Marelui Premiu al Mexicului (al 19-lea din sezon, din 23) în urma coliziunii pe care au avut-o vineri în timpul celei de-a doua sesiuni de antrenamente libere, dominată de Charles Leclerc (Ferrari).

Cele două monoposturi au fost avariate, iar steagul roşu a fost arborat pentru a se îndepărta bucăţile de carbon împrăştiate pe pistă la ieşirea din şicana situată la poalele tribunelor de la Foro Sol.

„Piloţii celor două maşini s-au comportat într-un mod considerat inacceptabil de către comisari, cu atât mai mult cu cât fusese emis un avertisment în cadrul şedinţei directorilor de echipă, mai devreme în cursul zilei. Ambii piloţi au recunoscut că acţiunile lor au fost nejustificate şi neîndemânatice, au scris comisarii în raportul privind decizia lor. Având în vedere că au mai existat incidente similare în timpul antrenamentelor libere din acest sezon, comisarii au decis să înăsprească sancţiunea (obişnuită), trecând de la un avertisment formal la o poziţie de penalizare pe grila de start”, au anunţat comisarii cursei.

Sâmbătă sunt programate a treia sesiune de antrenamente libere şi calificările. În clasamentul piloţilor, după 18 Grand Prix-uri, Verstappen se află pe locul 4, cu 236 de puncte, în timp ce Lawson, care încă nu are un contract pentru anul viitor, ocupă locul 9 (77 de puncte).

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