După transferul lui Matei Ilie în Turcia, la Kasimpașa, formația din Gruia a anunțat și plecarea lui Tidiane Keita.

Mijlocașul francez în vârstă de 29 de ani a fost transferat în Kazahstan, la Ordabasy Shymkent, liderul actual al campionatului.

CFR Cluj l-a vândut pe Tidiane Keita. Suma incasată

Transferul a fost oficializat joi, 18 iunie, printr-un comunicat publicat de clubul din Gruia.

„Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Ordabasy au ajuns la un acord privind transferul mijlocașului Tidiane Keita la formația din Kazahstan.

Sosit în Gruia la începutul sezonului trecut, Keita a bifat 34 de apariții în tricoul vișiniu și s-a impus rapid ca unul dintre jucătorii importanți ai echipei.

Îți mulțumim, Tidiane, pentru contribuția avută la CFR Cluj și îți dorim mult succes în noua etapă a carierei tale!”, au transmis ardelenii.