OFICIAL CFR Cluj și-a vândut un titular pe o suma generoasă: „Mulțumim!”

CFR Cluj și-a vândut un titular pe o suma generoasă: „Mulțumim!” Superliga
SPORT.RO
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O nouă despărțire în Gruia. 

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Tidiane KeitaCFR Cluj
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După transferul lui Matei Ilie în Turcia, la Kasimpașa, formația din Gruia a anunțat și plecarea lui Tidiane Keita.

Mijlocașul francez în vârstă de 29 de ani a fost transferat în Kazahstan, la Ordabasy Shymkent, liderul actual al campionatului.

CFR Cluj l-a vândut pe Tidiane Keita. Suma incasată

Transferul a fost oficializat joi, 18 iunie, printr-un comunicat publicat de clubul din Gruia.

„Cluburile CFR 1907 Cluj și FC Ordabasy au ajuns la un acord privind transferul mijlocașului Tidiane Keita la formația din Kazahstan.

Sosit în Gruia la începutul sezonului trecut, Keita a bifat 34 de apariții în tricoul vișiniu și s-a impus rapid ca unul dintre jucătorii importanți ai echipei.

Îți mulțumim, Tidiane, pentru contribuția avută la CFR Cluj și îți dorim mult succes în noua etapă a carierei tale!”, au transmis ardelenii.

CFR Cluj va încasa aproximativ 500.000 de euro în schimbul francezului, cu 100.000 de euro mai mult decât suma plătită în urmă cu un an celor de la Petrolul Ploiești, informează Fanatik.

Venit în vara lui 2025, Keita s-a impus rapid în primul „11” și a adunat 38 de meciuri și o pasă decisivă în toate competițiile.

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