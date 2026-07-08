Damjan Djokovic și juristul Ioan Ivașcu sunt anchetați de către Departamentul de Integritate și Antifraudă din cadrul Federației Române de Fotbal în legătură cu unele meciuri suspecte. Termenul în dosar este pe 27 iulie. În ceea ce îl privește pe Djokovic, fotbalistul trecut și pe la FCSB este bănuit că ar fi luat intenționat un cartonaș galben într-un meci FC Botoșani - CFR Cluj, scor 0-1, disputat la data de 19 decembrie 2025.

Aflat în cantonament cu echipa, Djokovic nu a oferit o primă reacție pe această temă. A făcut-o, însă, avocatul său, care consideră că totul este o înscenare.

Neluțu Varga: ”N-am nicio problemă cu Ivașcu. Dacă e real, cu Djokovic vom rezilia”

Neluțu Varga, acționarul majoritar de la CFR Cluj, a oferit o reacție clară și a spus că e gata să-l dea afară pe mijlocașul croat dacă acesta va fi găsit vinovat. Nu același lucru se va întâmpla cu juristul Ivașcu, deoarece acesta nu era angajat al clubului în perioada respectivă.

”Nu mă interesează pe mine, a greșit, plătește, cine a greșit plătește. N-am nicio abatere, niciun fel de rabat la nimic. A greșit, a plătit, indiferent cum îl cheamă.

Legat de Ivașcu, n-am nicio problemă cu dânsul. În perioada de care se vorbea nu lucra la noi, nu era angajat la CFR, era om liber, putea să facă ce vrea.

Legat de Djokovic, dacă e real, vom lua atitudine, vom desface contractul de muncă”, a anunțat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

De patru ori campion al României cu CFR Cluj, dar și câștigător de Cupă și Supercupă, Damjan Djokovic mai are contract echipa din Gruia până în vara anului 2027. În această perioadă, croatul se află alături de echipa sa în cantonamentul din Slovenia.