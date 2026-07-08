Borac Banja Luka, campioana din Bosnia și Herţegovina, şi Levski Sofia, campioana Bulgariei, au terminat la egalitate, 1-1, marţi seara, la Banja Luka, în prima manşă din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

Juricic (CFR Cluj), Benchaib (Mioveni, Farul), Krasniqi (Mioveni) și Jah (CFR Cluj, Chindia), marcatori în primele meciuri din UCL

Borac a deschis scorul prin Luka Juricic (foto) (9 - din penalty), fostul atacant al echipei CFR Cluj.

Levski a egalat după pauză, prin irlandezul Armstrong Oko-Flex (55).

La bosniaci a jucat, din minutul 64, croatul Ante Roguljic, fost jucător al Universităţii Craiova.

Câştigătoarea din această dublă va înfrunta în turul secund preliminar învingătoarea dintre Universitatea Craiova şi ML Vitebsk.