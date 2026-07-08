Borac Banja Luka, campioana din Bosnia și Herţegovina, şi Levski Sofia, campioana Bulgariei, au terminat la egalitate, 1-1, marţi seara, la Banja Luka, în prima manşă din turul întâi preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.
Juricic (CFR Cluj), Benchaib (Mioveni, Farul), Krasniqi (Mioveni) și Jah (CFR Cluj, Chindia), marcatori în primele meciuri din UCL
Borac a deschis scorul prin Luka Juricic (foto) (9 - din penalty), fostul atacant al echipei CFR Cluj.
Levski a egalat după pauză, prin irlandezul Armstrong Oko-Flex (55).
La bosniaci a jucat, din minutul 64, croatul Ante Roguljic, fost jucător al Universităţii Craiova.
Câştigătoarea din această dublă va înfrunta în turul secund preliminar învingătoarea dintre Universitatea Craiova şi ML Vitebsk.
Kauno Zalgiris a remizat cu FC Drita, 1-1, prin golurile marcate de Amine Benchaib (ex-CS Mioveni, Farul Constanța), respectiv Blerim Krasniqi (ex-CS Mioveni).
Floriana a trecut de Shamrock Rovers cu 2-0, al doilea gol al maltezilor fiind semnat de gambianul Mustapha Jah, fost jucător la CFR Cluj și Chindia Târgovişte.
Rezultatele înregistrate marţi, în prima manşă a turului I preliminar din Liga Campionilor
Sabah FC (Azerbaidjan) - The New Saints FC (Ţara Galilor) 2-0
Floriana FC (Malta) - Shamrock Rovers FC (Irlanda) 2-0
Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - Inter Club d'Escaldes (Andorra) 3-1
SS Tre Fiori FC (San Marino) - Larne FC (Irlanda de Nord) 0-1
FC Ararat-Armenia (Armenia) - Riga FC (Letonia) 2-0
FC Vardar Skopje (Macedonia de Nord) - KuPS Kuopio (Finlanda) 0-2
FK Kauno Zalgiris (Lituania) - FC Drita (Kosovo) 1-1
FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) - PFC Levski Sofia (Bulgaria) 1-1
Vikingur Reykjavik (Islanda) - ETO FC Gyor (Ungaria) 1-0
KI Klaksvik (Feroe) - FC Atert Bissen (Luxemburg) 2-1
Miercuri vor avea loc partidele:
ML Vitebsk (Belarus) - Universitatea Craiova (România)
FC Petrocub Hînceşti (Moldova) - KF Egnatia (Albania)
FC Flora Tallinn (Estonia) - FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia)
FC Kairat Almaty (Kazahstan) - FK Sutjeska Niksic (Muntenegru)
* Meciurile din manşa secundă se vor juca pe 14 şi 15 iulie. Agerpres