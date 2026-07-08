Nu mai puțin de 17 jucători sunt în pericol de suspendare și ar putea rata semifinalele Cupei Mondiale în cazul în care vor vedea un cartonaș galben în faza sferturilor.

17 jucători în pericol de suspendare înaintea semifinalelor CM 2026

Conform regulamentului FIFA pentru Mondialul din această vară, cartonașele galbene se șterg după faza grupelor și după sferturile de finală. Orice jucător care încasează înainte de ștergerea lor două cartonașe galbene este suspendat un meci.

Înaintea meciurilor din sferturi, Maroc și Anglia sunt echipele cu cei mai mulți jucători aflați în pericol de suspendare, 4 în fiecare tabăra. Printre numele mari care pot rata semifinalele se numără Achraf Hakimi, Jude Bellingham, Declan Rice, Michael Olise sau Ferran Torres.

Lista completă a jucătorilor aflați în pericol de suspendare:

Issa Diop (Maroc)

Achraf Hakimi (Maroc)

Redouane Halhal (Maroc)

Bilal El Khannouss (Maroc)

Jude Bellingham (Anglia)

Nico O’Reilly (Anglia)

Declan Rice (Anglia)

Marc Guehi (Anglia)

Granit Xhaka (Elveția)

Denis Zakaria (Elveția)

Miro Muheim (Elveția)

Manu Kone (Franța)

Michael Olise (Franța)

Ferran Torres (Spania)

Antonio Nusa (Norvegia)

Brandon Mechele (Belgia)

Gonzalo Montiel (Argentina)

Programul sferturilor de finală ale CM 2026:

Franța – Maroc (joi, 9 iulie, ora 23:00)

Spania – Belgia (vineri, 10 iulie, ora 22:00)

Norvegia – Anglia (duminică, 12 iulie, ora 00:00)

Argentina – Elveția (duminică, 12 iulie, ora 04:00)

Semifinale:

Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie

Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie

Finala mică:

18 iulie

Finala mare: