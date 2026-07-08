Propunere incredibilă din România pentru Vladislav Blănuță, după ce a ajuns pe lista neagră la Dinamo Kiev

Blănuță, cumpărat în urmă cu un an de la FC U Craiova, pentru 2 milioane de euro, a avut un sezon foarte slab la Dinamo Kiev, cu doar un gol marcat în cele 11 meciuri în care a fost folosit. În plus, atacantul a stârnit furia ucrainenilor după distribuirea pe rețelele sociale ale unor clipuri cu caracter pro Rusia.

Tiberiu Ghioane propune ca Vladislav Blănuță să fie reprofilat fundaș central

În această perioadă, Dinamo Kiev încearcă să îi găsească o nouă echipă lui Blănuță, care nici măcar nu a fost inclus în lotul de Europa League pentru confruntarea cu U Cluj, din primul tur preliminar.

Fostul internațional român Tiberiu Ghioane (45 de ani), care a petrecut 11 sezoane la Dinamo Kiev, vine însă cu o propunere total surprinzătoare pentru ucraineni: Blănuță să fie reprofilat fundaș central, pe modelul Cosmin Bărcăuan.

"L-am văzut pe Blănuță jucând în România și mi-a lăsat o impresie destul de bună. Dacă s-a plătit o sumă importantă pentru transferul lui, poate că ar merita încercat într-un alt rol, folosit diferit și adaptat la o altă poziție – de exemplu, în centrul apărării sau într-o altă zonă a terenului. Astfel de exemple există în fotbal.

Ne putem aminti de Cosmin Bărcăuan, care a jucat la Șahtior Donețk sub comanda lui Mircea Lucescu. Și-a început cariera în România ca atacant și a avut rezultate bune, însă ulterior, ajuns inclusiv la echipa națională, a fost reprofilat pe postul de fundaș central. În cele din urmă, tocmai pe această poziție și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, devenind un fundaș de nivel înalt. Este doar un exemplu care arată cum decizia potrivită a unui antrenor poate schimba complet traiectoria dezvoltării unui fotbalist.

De ce să nu poată juca Blănuță pe postul de fundaș central? Are calități fizice foarte bune, iar prin muncă și o adaptare corespunzătoare ar putea evolua cu succes și în centrul apărării", a spus Tiberiu Ghioane, într-un interviu pentru ukrfootball.ua.