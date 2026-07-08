Propunere incredibilă din România pentru Vladislav Blănuță, după ce a ajuns pe lista neagră la Dinamo Kiev

Propunere incredibilă din România pentru Vladislav Blănuță, după ce a ajuns pe lista neagră la Dinamo Kiev Stranieri
SPORT.RO
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Vladislav Blănuță (24 de ani) nu mai intră în planurile lui Dinamo Kiev și este așteptat să părăsească clubul în această vară.

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Blănuță, cumpărat în urmă cu un an de la FC U Craiova, pentru 2 milioane de euro, a avut un sezon foarte slab la Dinamo Kiev, cu doar un gol marcat în cele 11 meciuri în care a fost folosit. În plus, atacantul a stârnit furia ucrainenilor după distribuirea pe rețelele sociale ale unor clipuri cu caracter pro Rusia.

Tiberiu Ghioane propune ca Vladislav Blănuță să fie reprofilat fundaș central

În această perioadă, Dinamo Kiev încearcă să îi găsească o nouă echipă lui Blănuță, care nici măcar nu a fost inclus în lotul de Europa League pentru confruntarea cu U Cluj, din primul tur preliminar.

Fostul internațional român Tiberiu Ghioane (45 de ani), care a petrecut 11 sezoane la Dinamo Kiev, vine însă cu o propunere total surprinzătoare pentru ucraineni: Blănuță să fie reprofilat fundaș central, pe modelul Cosmin Bărcăuan.

"L-am văzut pe Blănuță jucând în România și mi-a lăsat o impresie destul de bună. Dacă s-a plătit o sumă importantă pentru transferul lui, poate că ar merita încercat într-un alt rol, folosit diferit și adaptat la o altă poziție – de exemplu, în centrul apărării sau într-o altă zonă a terenului. Astfel de exemple există în fotbal.

Ne putem aminti de Cosmin Bărcăuan, care a jucat la Șahtior Donețk sub comanda lui Mircea Lucescu. Și-a început cariera în România ca atacant și a avut rezultate bune, însă ulterior, ajuns inclusiv la echipa națională, a fost reprofilat pe postul de fundaș central. În cele din urmă, tocmai pe această poziție și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, devenind un fundaș de nivel înalt. Este doar un exemplu care arată cum decizia potrivită a unui antrenor poate schimba complet traiectoria dezvoltării unui fotbalist.

De ce să nu poată juca Blănuță pe postul de fundaș central? Are calități fizice foarte bune, iar prin muncă și o adaptare corespunzătoare ar putea evolua cu succes și în centrul apărării", a spus Tiberiu Ghioane, într-un interviu pentru ukrfootball.ua.

Daniel Pancu, despre situația lui Vladislav Blănuță: ”Săracul, prin ce trece...”

Blănuță a fost forțat să rămână la Dinamo Kiev, chiar dacă nu a mai fost inclus în planurile antrenorului Igor Kostyuk. Blănuță speră să prindă un transfer în această vară, iar Dinamo încă nu a renunțat la visul de a-l transfera, însă ucrainenii cer o sumă de transfer consistentă având în vedere că au plătit în schimbul său nu mai puțin de două milioane de euro. 

După amicalul dintre Rapid și Dinamo Kiev, Daniel Pancu a stat de vorbă cu Vladislav Blănuță, iar antrenorul Rapidului a fost impresionat de ceea ce i-a povestit jucătorul. 

Săracul, prin ce trece... I-am spus să iasă puternic din toată situația asta... I se întâmplă niște lucruri, mi le-a povestit. Va ieși mai puternic, va ieși mai puternic, cu siguranță. Nu știu când se va întâmpla lucrul ăsta. Își dorește să plece, doar că e foarte greu în momentul de față”, a spus Daniel Pancu. 

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