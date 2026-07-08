ETO FC Gyor, campioana Ungariei, cu doi români titular, a fost învinsă de Vikingur Reykjavik cu 1-0, în Islanda, în prima manşă din turul I preliminar al UEFA Champions League.
Fundaşul Ştefan Vlădoiu a fost integralist, iar mijlocaşul Claudiu Bumba a fost schimbat în minutul 90.
Unicul gol a fost înscris de Nikolaj Hansen, în prelungiri (90+2).
Rezultatele înregistrate marţi, în prima manşă din turul I preliminar din Liga Campionilor
Sabah FC (Azerbaidjan) - The New Saints FC (Ţara Galilor) 2-0
Floriana FC (Malta) - Shamrock Rovers FC (Irlanda) 2-0
Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - Inter Club d'Escaldes (Andorra) 3-1
SS Tre Fiori FC (San Marino) - Larne FC (Irlanda de Nord) 0-1
FC Ararat-Armenia (Armenia) - Riga FC (Letonia) 2-0
FC Vardar Skopje (Macedonia de Nord) - KuPS Kuopio (Finlanda) 0-2
FK Kauno Zalgiris (Lituania) - FC Drita (Kosovo) 1-1
FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) - PFC Levski Sofia (Bulgaria) 1-1
Vikingur Reykjavik (Islanda) - ETO FC Gyor (Ungaria) 1-0
KI Klaksvik (Feroe) - FC Atert Bissen (Luxemburg) 2-1
Miercuri vor avea loc partidele:
ML Vitebsk (Belarus) - Universitatea Craiova (România)
FC Petrocub Hînceşti (Moldova) - KF Egnatia (Albania)
FC Flora Tallinn (Estonia) - FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia)
FC Kairat Almaty (Kazahstan) - FK Sutjeska Niksic (Muntenegru)
* Meciurile din manşa secundă se vor juca pe 14 şi 15 iulie. Agerpres