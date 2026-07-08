VIDEO Românii de la Gyor, campioana Ungariei, necaz în prelungiri în preliminariile Champions League!

Românii de la Gyor, campioana Ungariei, necaz în prelungiri în preliminariile Champions League! Liga Campionilor
SPORT.RO
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Data actualizarii:

A început sezonul 2026-2026 din cupele europene.

TAGS:
ETO FC GyorVikingur ReykjavikStefan Vladoiuclaudiu bumbaChampions LeagueGyor
Din articol

ETO FC Gyor, campioana Ungariei, cu doi români titular, a fost învinsă de Vikingur Reykjavik cu 1-0, în Islanda, în prima manşă din turul I preliminar al UEFA Champions League.

Fundaşul Ştefan Vlădoiu a fost integralist, iar mijlocaşul Claudiu Bumba a fost schimbat în minutul 90. 

Unicul gol a fost înscris de Nikolaj Hansen, în prelungiri (90+2).

Rezultatele înregistrate marţi, în prima manşă din turul I preliminar din Liga Campionilor

Sabah FC (Azerbaidjan) - The New Saints FC (Ţara Galilor) 2-0

Floriana FC (Malta) - Shamrock Rovers FC (Irlanda) 2-0

Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - Inter Club d'Escaldes (Andorra) 3-1

SS Tre Fiori FC (San Marino) - Larne FC (Irlanda de Nord) 0-1

FC Ararat-Armenia (Armenia) - Riga FC (Letonia) 2-0

FC Vardar Skopje (Macedonia de Nord) - KuPS Kuopio (Finlanda) 0-2

FK Kauno Zalgiris (Lituania) - FC Drita (Kosovo) 1-1

FK Borac Banja Luka (Bosnia-Herţegovina) - PFC Levski Sofia (Bulgaria) 1-1

Vikingur Reykjavik (Islanda) - ETO FC Gyor (Ungaria) 1-0

KI Klaksvik (Feroe) - FC Atert Bissen (Luxemburg) 2-1

Miercuri vor avea loc partidele:

ML Vitebsk (Belarus) - Universitatea Craiova (România)

FC Petrocub Hînceşti (Moldova) - KF Egnatia (Albania)

FC Flora Tallinn (Estonia) - FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia)

FC Kairat Almaty (Kazahstan) - FK Sutjeska Niksic (Muntenegru)

* Meciurile din manşa secundă se vor juca pe 14 şi 15 iulie. Agerpres

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