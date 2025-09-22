Echipa lui Andrea Mandorlini a remizat din nou, 1-1 pe teren propriu cu UTA Arad, în etapa a 10-a, și a ajuns la opt meciuri consecutive fără victorie în campionat: cinci egaluri și trei eșecuri.

UTA a deschis scorul în Gruia prin autogolul francezului Marcus Coco, în minutul 50, care a deviat nefericit o centrare a lui Tzionis.

CFR a egalat zece minute mai târziu prin tânărul Lorenzo Biliboc, dar ardelenii nu au mai putut forța golul victoriei.

Neluțu Varga a făcut anunțul despre Louis Munteanu

Mandorlini rămâne fără victorie în Superliga de la preluarea echipei, având doar trei remize în campionat și un succes cu BK Häcken, scor 1-0, în Conference League.

Unul dintre marile minusuri ale ardelenilor din ultimele meciuri a fost absența lui Louis Munteanu, întâi din cauza transferului ratat în străinătate, apoi din cauza unei accidentări.

Neluțu Varga, patronul CFR-ului, a adus însă vestea așteptată de toți fanii: Munteanu va fi apt pentru derby-ul cu U Cluj, programat pe 29 septembrie, de la ora 21:00, pe Cluj Arena.

„Ne vom putea baza pe Louis Munteanu la meciul cu U Cluj, ceea ce îmi oferă siguranță. Sunt optimist, echipa își va reveni încet-încet. Nu îmi pot închipui să ratăm play-off-ul, așa ceva e exclus. Veți vedea un CFR mai calitativ, mai combinativ”, a spus Neluțu Varga pentru Digi Sport.

