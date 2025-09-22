AEK Atena, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League, a terminat la egalitate cu PAE Larissa, 1-1, duminică, în deplasare, într-o partidă din etapa a patra a ligii elene de fotbal.

Mijlocaşul român Răzvan Marin, care a jucat 77 de minute la AEK, a avut un gol anulat de arbitrajul video în minutul 68, informează Agerpres, completată de site-ul oficial al clubului din Atena:

”Două goluri ale lui AEK au fost anulate de VAR, ambele pentru henț, mai întâi la Pinedas, apoi la Mantalos”.

AEK a deschis scorul prin Petros Mantalos (55), dar gazdele au egalat spre final, prin marocanul Sofian Chakla (75).

Top 3: Olympiacos, AEK şi PAOK



Sâmbătă, Panathinaikos a remizat cu campioana Olympiacos Pireu, 1-1, iar vineri, PAOK Salonic, formaţie antrenată de românul Răzvan Lucescu, a fost ţinută în şah de Panetolikos, 0-0.

Trei echipe sunt în frunte cu câte 10 puncte, Olympiacos, AEK şi PAOK.

Universitatea Craiova o va întâlni pe AEK în etapa a şasea şi ultima din Conference League, pe 18 decembrie, în deplasare.

