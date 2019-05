Negocieri de ultima ora pentru Fabbrini! Ramane in Liga 1, dar NU la FCSB?! Ce lovitura planuieste Dinamo

Italianul Fabbrini va parasi FC Botosani in aceasta vara.

Mijlocasul ofensiv are propuneri din Coreea de Sud, din zona Golfului, dar si din Liga 1. Chiar daca sansele de a ramanae in Romania sunt mici, Fabbrini a acceptat sa discute si cu Dinamo. Negocierile sunt confirmate de Mircea Rednic. Antrenorul 'cainilor' spune ca Fabbrini are pretentii mari pentru posibilitatile din prezent ale lui Dinamo. In ultimele luni, jucatorul cu o prezenta in nationala Italiei a fost si in discutii la FCSB sau CFR Cluj.

"S-a vorbit, s-a discutat despre el, va spun in premiera. Stiti cum e la inceput, are pretentii mari. E un jucator care poate sa faca diferenta, ai nevoie de asa ceva. Ai nevoie de un fotbalist ca el. Am o teama: e un jucator din provincie, dar la Dinamo e altceva, presiune mare. E o solutie si el. Ne vom intari, asta e clar! Bine ca are experienta si nu va simti impactul asa puternic", a spus Rednic.