Fabbrini, la o echipa din Play Off-ul Ligii I! Iftime anunta: "Am vorbit deja cu presedintele, saptamana viitoare se decide totul"

Diego Fabbrini (28 de ani) ar putea schimba echipa la vara. El are sanse sa ramana tot in Liga I. Valeriu Iftime anunta ca "saptamana viitoare se decide".

Diego Fabbrini (28 de ani) a venit in Liga I in vara lui 2018 si a reusit sa impresioneze rapid. Un fotbalist deosebit de talentat, italianul a venit de la inceput avand promisiunea ca va fi lasat sa plece la prima oferta avantajoasa.

Iftime negociaza vanzarea la o echipa din Play Off



FC Botosani nu a reusit sa isi atinga obiectivul din acest sezon si sa se califice in Play Off-ul Ligii I, lucru care l-a dezamagit pe patronul Valeriu Iftime. Acest esec de a obtine biletele catre Play Off a schimbat si prognoza financiara, motiv pentru care Iftime recunoaste ca va face niste schimbari.

Valeriu Iftime a declarat pentru ProSport ca "a discutat cu presedintele unui club ca saptamana viitoare sa faca o oferta pentru Fabbrini".

"Daca eu ramaneam in Play Off era jucatorul meu. Eu aveam o intelegere semnata cu el legata de un anumit pret lunar, aveam un anumit tip de buget. Faptul ca nu am mai fost in Play Off, faptul ca nu am mai evoluat la fel i-am schimbat conditia financiara pentru contract. O sa-i dau o oferta de nivelul lui, ca el e totusi un jucator bun. In momentul asta nu mai am niste presiuni speciale pentru a-l tine la Botosani.

Recunosc ca in ianuarie m-am gandit foarte mult sa-l tin, i-am facut o oferta interesanta, ca el sa joace tot returul asta cu mine foarte serios, gandindu-ma ca vom juca in Play Off si in vara l-as putea vinde, cam asta a fost filosofia mea. Daca nu in vara, cel putin pana la 1 septembrie. De asta am facut o oferta mult mai speciala. Am vorbit cu presedintele clubului ca saptamana viitoare sa-i faca o oferta, o oferta rezonabila pentru un club din Romania, care tine de un nivel interesant al salariului. Sa vedem daca o accepta", a spus Valeriu Iftime pentru ProSport.

Diego Fabbrini a mai evoluat de-a lungul carierei la Empoli, Udinese, Palermo, Watford, Siena, Millwall, Birmingham, Middlesbrough, Spezia si Real Oviedo.

2 milioane euro a platit Birmingham in 2016 pentru a-l transfera de la Watford.