Adio FCSB si CFR! Fabbrini, oferta IMPOSIBIL de refuzat! Cine il vrea

Diego Fabbrini va parasi FC Botosani in aceasta vara.

Aproape sigur, nu va continua in Liga 1. Conform Digisport, italianul are o propunere de jumatate de milion de euro pe an din Coreea de Sud. Fabbrini, unul dintre cei mai bine cotati straini din Liga 1, a fost pe lista de achizitii a FCSB, dar si a CFR-ului sau a lui Dinamo.



Trecut pe la Udinese, Watford, Boro sau Birmingham, Fabbrini are si o aparitie in nationala mare a Italiei.



Diego Fabbrini, 28 de ani, are 27 de meciuri si 5 goluri marcate pentru FC Botosani in acest campionat.