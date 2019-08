Dinamo, la un minim istoric! VARIANTA SOC pentru a evita dezastrul total: ce antrenor vrea sa aduca Negoita

Dinamo a pierdut si meciul cu Poli Iasi, scor 0-2, si a ajuns la un minim istoric. Dinamovistii au pierdut patru din cele cinci meciuri jucate pana acum si se afla pe locul 12.

Conducerea clubului din "Stefan cel Mare" vrea sa schimbe ceva, cat inca nu e prea tarziu, si are in plan aducerea unui nou antrenor. Potrivit TelekomSport, Negoita se gandeste sa aduca un nou antrenor in conditiile in care pare ca si-a pierdut increderea in Neagoe si in capacitatea acestuia de a redresa echipa, iar tehnicianul este contestat si de suporteri.

Astfel, potrivit sursei citate, conducerea lui Dinamo are doua variante de inlocuire pentru banca tehnica. Prima varianta luata in calcul este Viorel Moldovan. Pentru a-l aduce pe antrenorul de la Chindia, Dinamo trebuie sa plateasca insa 100.000 de euro. In cazul in care nu se va ajunge la un consens, dinamovistii pregatesc o varianta soc: Ionel Ganea, tehnician liber de contract.