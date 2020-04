"Ne antrenam 40-50 de minute!" Fostul jucator al Barcelonei face o dezvaluire EXPLOZIVA: "De asta m-am accidentat!" 

Un fost jucator al Barcelonei a facut dezvaluiri despre antrenamentele catalanilor.

Malcom a jucat la Barcelona un singur an, dupa care a fost vandut in Rusia, la Zenit St. Petersburg, pentru 40 de milioane de euro. Atacantul a ofeirt un interviu in emisiunea 'Que t'hi jugues' unde a vorbit despre antrenamentele catalanilor, dar si despre relatia pe care Messi o are cu vestiarul.

"La Zenit facem sesiune dubla de antrenamente. Adevarul este ca ne antrenam mult mai mult aici, de asta m-am si accidentat. La Barcelona eram obisnuit cu 40-50 de minute de antrenament.

Cred ca meritam mai multe minute, insa noi jucatorii vrem sa jucam mereu. Pentru ceea ce faceam in teren, cred ca meritam mai mult, insa asta se intampla oricui, toti vrem sa participam.

Vestiarul nu are atata putere iar Leo nu face pe presedintele. Vorbea intotdeauna ca si capitan al echipei, ne intreba. Unul din lucrurile rele ale izolarii este ca nu il mai putem vedea jucand, insa cred ca va juca pana la 40 de ani", a declarat brazilianul.