După un sezon în care Universitatea Craiova a realizat eventul, Narcis Răducan este convins că oltenii pornesc cu prima șansă și în noua ediție.

Formația patronată de Mihai Rotaru a cucerit titlul după ce a încheiat play-off-ul pe primul loc, cu 50 de puncte, iar apoi și-a trecut în palmares și Cupa României, câștigată în fața Universității Cluj, la loviturile de departajare.

Narcis Răducan merge pe mâna oltenilor: „Principala favorită”

Fostul director sportiv consideră că succesul din sezonul trecut a schimbat mentalitatea echipei și o transformă în principala favorită la un nou titlu.

„Craiova a câștigat tot ce era important de câștigat. A trecut de un plan mental important, acela de veșnic pierzătoare. Fotbalul românesc a recâștigat un club important. În mod normal, ar trebui să fie favorită”, a declarat Narcis Răducan pentru PRO TV și Sport.ro.

Universitatea Craiova va începe oficial noul sezon pe 8 iulie, când va întâlni formația belarusă ML Vitebsk, în deplasare, în primul tur preliminar al UEFA Champions League. Returul este programat o săptămână mai târziu, pe stadionul „Ion Oblemenco”.