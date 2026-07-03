Florin Tănase (31 de ani) a fost aproape de un transfer în China în această vară, dar în cele din urmă a ales să-și continue parcursul la FCSB, la insistențele lui Gigi Becali.

Internaționalul român a fost pus pe gânduri de o ofertă avantajoasă din punct de vedere financiar din China. Tănase va rămâne în București, unde se poate ocupa, de aproape, de afacerile sale.

Florin Tănase, în tratative pentru a-și dezvolta afacerea

Recent, Becali a dezvăluit că Tănase i-a cerut, împrumut, o sumă uriașă pentru a-și dezvolta afacerea imobiliară. Banii ar fi fost destinați pentru cumpărarea unui teren de la Dumitru Dragomir.

„E în tratative. Noi n-am dat. Sunt mulți care ar vrea să intre într-o combinație cu noi. Tănase e unul dintre ei. Și e un copil serios, să știi, Tănase!”, a spus Dragomir, la Fanatik.ro.

Tănase se află la a doua perioadă petrecută în tricoul lui FCSB, după cea din perioada 2016-2022. În 2024 a revenit la echipă, după experiențe în Emiratele Arabe Unite (Al Jazira) și Arabia Saudită (Al Okhdood).

În ultimele două sezoane, Tănase a fost unul dintre jucătorii importanți care au pus umărul la câștigarea a două trofee și la parcursul impresionant din Europa League.

Florin Prunea: „Are o relație specială cu patronul”

Florin Prunea consideră că FCSB ar fi avut mult de suferit dacă l-ar fi pierdut și pe Florin Tănase, după transferul lui Darius Olaru în Belgia.

„FCSB pierde, l-a pierdut pe Olaru. Cu Tănase nu se știe, eu cred că având o relație specială cu patronul, lucrurile se vor rezolva și va semna”, a declarat Florin Prunea, pentru PRO TV și Sport.ro.

În cele din urmă, mijlocașul ofensiv a ajuns la un acord cu Gigi Becali și și-a prelungit contractul până în vara anului 2028.