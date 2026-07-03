Întrebat despre portarul care i-ar putea face concurență lui Ionuț Radu (28 de ani) pentru postul de titular la echipa națională, fostul campion al Angliei cu Manchester City nu a stat foarte mult pe gânduri și l-a numit pe Ștefan Târnovanu (26 de ani).

Portarul de la FCSB a fost în atenția unor cluburi din Grecia și Turcia în această perioadă și, în ciuda dorinței sale de a ”schimba aerul”, se pare că acesta va rămâne la fosta campioană, așa cum a anunțat Gigi Becali.

Costel Pantilimon: ”Târnovanu are cam tot ce-i trebuie”

În ultima sa intervenție, omul care decide totul la FCSB a spus că un transfer al lui Târnovanu în această perioadă iese complet din discuție, ținând cont că echipa sa nu are alt portar care să-l înlocuiască.

„L-aș vedea, poate, pe Târnovanu, dacă începe să aibă un echilibru la FCSB sau în altă parte. E un portar foarte bun, are cam tot ce-i trebuie”, a spus Pantilimon, la emisiunea ”Poveștile Sport.ro”.

Gaziantep, echipa pregătită de Mirel Rădoi, dar și Panathinaikos au fost echipele interesate de Târnovanu în această perioadă. Totul a picat din cauza pretențiilor financiare ale patronului de la FCSB.

Ștefan Târnovanu a prins 207 meciuri pentru cei de la FCSB, în toate competițiile. 71 dintre acestea s-au încheiat fără gol încasat.

În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează pe portarul de la FCSB la trei milioane de euro.

Gigi Becali: „Eu am spus că vreau să fac echipă, nu umplutură”

Finanțatorul roș-albaștrilor a susținut că își dorește să își întărească formația, subliniind că FCSB nu are înlocuitor pentru Târnovanu în poartă.

În plus, Becali a spus că nu a primit nicio ofertă din Turcia pentru Ștefan Târnovanu.

„Nu pleacă nicăieri, avem nevoie de portar, nu avem portar. Nu vă mai luați după el (n.r.- Ștefan Târnovanu), ce spune aiurea. Unde crede că suntem? Pe câmp?

Suntem la un club unde dăm salarii de milioane, mereu la timp. Nu a dat niciun turc niciun ban. Spune-mi tu ce să iau? Eu am spus că vreau să fac echipă, nu umplutură. Dacă iau jucători buni...”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.