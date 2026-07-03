FOTO Sebastian Colțescu are un nou job! Anunțul făcut de FRF

Sebastian Colțescu are un nou job! Anunțul făcut de FRF Superliga
SPORT.RO
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Sebastian Colțescu (49 de ani) va avea un nou rol începând cu startul sezonului următor din Superliga.

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Din articol

Arbitru în prima ligă a României încă din 2003, Sebastian Colțescu și-a încheiat cariera de central în această vară, după nu mai puțin de 23 de sezoane și 423 de partide oficiate în primul eșalon, record pentru România.

Sebastian Colțescu devine observator de arbitri în Superliga

Începând cu noul sezon, Sebastian Colțescu va avea un nou rol. Comitetul de Urgență din cadrul FRF a aprobat lista observatorilor de arbitri pentru Superliga din noua stagiune, iar Colțescu și fostul asistent Vasile Marinescu sunt cele două noutăți.

Născut în Craiova, Sebastian Colțescu a devenit arbitru în anul 1996, iar șapte ani mai târziu a arbitrat pentru prima dată în Liga 1, fiind delegat la un Oțelul - Gloria Bistrița. În anul 2006 a ajuns pe lista FIFA.

În ultimul sezon, Sebastian Colțescu a fost delegat la 16 partide din Superliga, inclusiv la trei din play-off. Ultimul duel la care a fluierat a fost Dinamo - CFR Cluj 0-0, pe 16 mai.

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