ADI POPA, INAPOI LA FCSB | "Daca joc bine, nu ma scoate nimeni din echipa!" Primul anunt dupa revenirea la FCSB

Popa a semnat cu FCSB si ar putea juca maine cu Poli Iasi!

Se simte pregatit. E cu antrenamentele la zi, chiar daca Reading nu s-a bazat pe el la prima echipa. Mijlocasul nu e speriat de concurenta cu Dennis Man, pe care Becali vrea zeci de milioane. Popa e sigur ca va juca daca va fi in cea mai buna forma.

"Am vorbit cu domnul Becali la telefon saptamana trecuta, m-am gandit ce e mai bine pentru mine si am decis ca e bine sa revin, sa joc din nou, sa am continuitate. Am facut pregatire, am jucat saptamana trecuta 90 de minute intr-un amical. Ma simt pregatit. FCSB ma plateste, intrebarea e ce pot eu sa ofer. Ma simt foarte bine, vreau sa-mi pun calitatile in slujba echipei. Imi plac provocarile, am incredere, sper sa ne revenim cat mai repede. Vreau sa joc cat mai mult, s-o fac cat mai bine, apoi vedem ce va fi. Nicaieri unde mergi nu-ti garanteaza cineva ca joci titular toate meciurile. Am incredere in mine si in calitatile mele, daca o sa le demonstrez pe teren nu are cum sa ma scoata nimeni din echipa", a spus Popa.

"E cea mai frumaosa surpriza ca-l avem si pe Adi Popa. Nu stiu daca va fi folosit maine, avem tot timpul din lume sa decidem. Facem azi antrenament, mai avem si maine o miscare, vedem ce se intampla pana maine", a spus Andronache.