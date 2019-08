ULTIMA ORA | Adi Popa a semnat deja cu FCSB! Decizia neasteptata luata de cei de la Reading

Traditia revenirilor continua la FCSB.

Adi Popa a ajuns la un acord cu cei de la Reading si a semnat un contract pe un an cu FCSB! Practic, Popa va fi imprumutat de clubul englez la vicecampioana Romaniei pana la data la care ii expira contractul cu Reading, in vara viitoare.

Mijlocasul de 31 de ani a jucat intre 2012 si 2017 la FCSB si este al 3-lea fost jucator care revine la echipa in ultimele 18 luni, dupa Cristi Tanase (iarna lui 2018) si Raul Rusescu (vara lui 2018). Adi Popa a fost imprumutat sezonul trecut de Reading la Ludogorets.

"La FCSB joaca cine castiga meciul. Daca Adi Popa castiga meciul, joaca Adi Popa. Pe tineri o sa trebuiasca sa-i <<vopsim>> in Europa. Poate si Man o sa stea pe bara, dar nu cred, ca e prea valoros" a spus astazi Gigi Becali.

Trei titluri de campion in Liga 1 are Adi Popa in palmares cu FCSB

O Cupa Romaniei

Doua Cupa Ligii

O Supercupa Romaniei