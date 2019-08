Andronache, ULTIMUL MECI la FCSB?! "Ma simt extraordinar aici, foarte bine!" Surpriza URIASA: cine poate fi titular cu Poli Iasi

Vergil Andronache va fi ultima oara ca principal pe banca FCSB la meciul cu Poli Iasi, de maine.

Andronache e fericit ca a avut sansa de a-i pregati pe stelisti. Enache e favorit sa-i ia locul. "Il voi ajuta cu tot ce pot" - promite Andronache. Contra lui Poli Iasi, la FCSB pot reveni in echipa Gnohere si Pintilii. Ambii au sanse chiar sa fie titulari, confirma Andronache.

"Cu siguranta lucrurile incep sa se linisteasca. Revin si jucatorii accidentati, avem motive de fericire acum. Avem acelasi statut ca si pana acum, nu ma deranjeaza ca se vehiculeaza multe nume de inlocuitori pentru postul meu. Am ajuns in play-off-ul Europa League, jucatorii care erau accidentati revin. Obiectivul apropiat a fost sa batem Mlada Boleslav, n-a fost un meci usor, au o echipa extraordinar de buna.

Acum, cu Iasiul va fi alta situatie, vom face totul sa castigam. Daca vine alt antrenor, ii voi da detalii despre echipa, sigur, de asta sunt aici! Cu drag o voi face. Cu totii ne dorim acelasi lucru, daca am reusi sa transam calificarea de aici, ar fi extraordinar. Nu e prea usor. Obiectivul principal e sa nu primim gol. Daca dam doua goluri, ar fi ceva minunat. Pintilii si Gnohere pot juca in meciul cu Iasi. Cel putin unul dintre ei cu siguranta va fi, daca nu chiar amandoi. Sunt sanse mari sa revina si Roman, probabil va fi in lot.

Situatia lui Filip o stiu medicii, dar cred ca e ceva de durata medie pana cand va reveni. Am vorbit aseara cu Narcis Raducan, ne-a dat incredere. Ne-a felicitat pentru ce-am facut pana acum, suntem pregatiti pentru absolut orice. Pentru mine, a fost o perioada minunata ca antrenor al FCSB. Fotbalistic, ma simt foarte bine in preajma terenului, pe teren, n-am nicio problema", a spus Andronache.